La agresora del cúter está libre y amenaza por redes sociales

La madre y la cuñada de la joven agredida en el Hospital Regional se presentaron este lunes en el Ministerio Público Fiscal.

Familiares de la joven que fue atacada con un cúter el pasado viernes en la sala de espera del Hospital Regional se concentraron este lunes en la sede del Ministerio Público Fiscal (MPF) para exigir respuestas institucionales y la adopción urgente de medidas de protección.

La madre y la cuñada de la víctima expresaron su preocupación luego de conocer, a través de las redes sociales, que la agresora recuperó la libertad tras la audiencia de control de detención. Según manifestaron, hasta el momento no recibieron notificaciones oficiales sobre medidas de restricción ni mecanismos de protección para la joven y su entorno familiar.

“Nos enteramos por las redes sociales de que esta chica quedó en libertad. Creo que, por responsabilidad de los jueces o del fiscal, nos tendrían que haber avisado o dado la perimetral inmediatamente”, reclamó Carmen, madre de la joven agredida.

El violento episodio, registrado en imágenes que posteriormente circularon en redes sociales, ocurrió a plena luz del día y frente a numerosas personas que se encontraban en la sala de espera del centro asistencial.

Según relataron los familiares, el ataque no habría sido un hecho aislado, sino el desenlace de una serie de amenazas y situaciones de hostigamiento que se vendrían produciendo desde hacía tiempo.

“Las amenazas vienen desde hace rato, por mensajes, audios, Facebook y WhatsApp. Anoche a mi hija mayor le dijeron que lo que le pasó a su hermana fue solo una advertencia, por lo que ninguna de mis hijas puede salir tranquila a la calle”, advirtió la madre de la víctima.

Por su parte, Romina, cuñada de la joven, cuestionó la decisión de dejar en libertad a la imputada y reclamó que se adopten medidas para evitar nuevos episodios de violencia.

“Fue directo a atacarla delante de toda la gente en el hospital y la dejan libre. Para nosotros fue un intento de homicidio y debería haberse tomado otra medida”, sostuvo.

Además, la familia denunció que, tras recuperar la libertad, la acusada habría continuado realizando amenazas mediante redes sociales, pese a las restricciones que, según indicaron, le habrían sido impuestas en el marco de la investigación judicial.

“Apenas salió, lo primero que hizo fue amenazarnos a todos mediante las redes sociales. Pedimos justicia y que se actúe antes de que tengamos que lamentar una tragedia”, manifestó Romina.

En cuanto al estado de la joven agredida, sus familiares señalaron que continúa atravesando las consecuencias físicas y emocionales del ataque. La víctima sufrió cortes en el rostro mientras se encontraba en el Hospital Regional junto a su bebé recién nacido.

“Está aterrada, no quiere salir de la casa ni siquiera para hacerse las curaciones por miedo a cruzársela”, expresaron sus allegados, quienes además cuestionaron la falta de asistencia psicológica y acompañamiento institucional.

La familia aguardaba este lunes poder mantener contacto con las autoridades del MPF para conocer el avance de la causa y solicitar medidas concretas de protección, entre ellas restricciones de acercamiento y la entrega de botones antipánico.

Mientras tanto, insistieron en que el temor persiste y reclamaron una intervención urgente para garantizar la seguridad de la víctima y de todo su grupo familiar.