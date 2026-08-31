El hombre, de 36 años, fue aprehendido tras ser hallado oculto detrás de una garita de colectivos.

Intentó robar en un departamento del Ceferino y fue detenido

Un hombre de 36 años fue aprehendido este lunes por la mañana en el barrio Ceferino Namuncurá, acusado de intentar sustraer herramientas y otros elementos de un departamento deshabitado.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:30, cuando personal de la Comisaría Seccional Cuarta intervino tras un alerta emitido por el Centro de Monitoreo. Una vecina de 45 años había advertido que un hombre vestido con un mameluco azul había ingresado a un departamento deshabitado ubicado dentro del mismo terreno.

Según la información policial, el sospechoso accedió al inmueble a través de una puerta que no contaba con cerradura y, sin ejercer violencia, sustrajo diversas herramientas y otros elementos.

A partir de las características físicas y de la vestimenta aportadas por la denunciante, los efectivos iniciaron un patrullaje por el sector. Minutos después, lograron localizar al sospechoso oculto detrás de una garita de colectivos en las calles Isla Leones y Juan XXIII.

Al momento de su aprehensión, el hombre llevaba una bolsa de compras de color violeta que contenía la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos: una amoladora verde marca Bosch, un críquet rojo marca Rhino con su respectiva caja, un taladro gris marca Skil y una grifería monocomando.

De acuerdo con fuentes policiales, el aprehendido cuenta con antecedentes inmediatos, ya que tres días atrás había sido detenido por un hecho de violación de domicilio registrado en el barrio Quirno Costa.

Por disposición de la fiscal de turno, los elementos recuperados fueron restituidos de manera inmediata a la damnificada.