La furia de Wanda Nara al escuchar las anécdotas sexuales de Maxi López en Rusia

“Estabas casado conmigo”, expresó la mediática luego de las declaraciones del exfutbolista sobre los eventos privados a los que asistió mientras jugaba en Rusia.

Maxi López volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras su paso por PH, Podemos Hablar (Telefe), donde se animó a contar detalles inéditos de su vida privada. Invitado al ciclo de Andy Kusnetzoff, el exfutbolista habló no solo de su carrera deportiva, sino también de sus experiencias personales, incluyendo episodios sexuales vividos durante su matrimonio con Wanda Nara, madre de tres de sus hijos. Las confesiones no pasaron desapercibidas y, ante el panorama, la respuesta de la empresaria no tardó en llegar desde las redes sociales.

Este domingo por la mañana, apenas horas después de la emisión del programa, Wanda Nara recurrió a sus historias de Instagram para compartir su descargo. Con fondos negros y un tono irónico, la empresaria escribió: “Buen día. Me levanto con la novedad de que a mi ex lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia. ¡Qué lástima saberlo tarde porque soy buenísima en eso también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo. Dios sabe las decisiones que el destino nos hace tomar porque ve cosas que nosotros no vimos".

Y continuó: “También te lo perdono, Max. Solo que me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales que, por lo que contaste ayer, fueron más de una vez. Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré”.

El origen de este nuevo capítulo público fue la confesión de López sobre las fiestas a las que asistía durante su paso por el fútbol ruso, cuando estaba iniciando su matrimonio con Nara. En el ciclo de Kusnetzoff, el exjugador no escatimó detalles sobre aquellas experiencias. “Una en Rusia... Tenía un amigo que era un gran organizador de eventos y puedo decir que fueron las fiestas más random en las que estuve en mi vida. Y ahí pasaba todo, había de todo. Y fui aprendiendo, fui conociendo, fui viendo y a él le gustaba eso”, relató, abriendo la puerta a las preguntas del conductor.

Kusnetzoff indagó sobre el tipo de fiestas: “¿Qué tipo de...? Si podes metaforear o algo, explicarme”. Maxi fue directo: “Había dominadoras, había de todo”.

El intercambio continuó con referencias a los disfraces, los juegos de rol y la presencia de “dominadoras”, tanto para hombres como para mujeres. “Tanto para el femenino como para el masculino”, agregó López, mientras Kusnetzoff bromeaba sobre palabras de seguridad y la necesidad de aprender ruso para sobrevivir al ambiente.

“No, ahí tuve que aprender. Había que hacerlo. Eran unos lugares increíbles porque te metías abajo de la tierra y vos entrabas y se abría un mundo increíble. Un mundo increíble. Y ahí conocí a una persona que le gustaba la violencia y aplicaba violencia”, contó el exdeportista.

La anécdota subió de tono cuando relató un episodio particular: “Quería las dos. Y claro, cuando me sacudió... Me dio duro. En el momento en que empezó a morder, a rasguñar, ya dije: ‘Bueno, ya está’”. El relato, entre risas y gestos de complicidad, sorprendió a los presentes en el estudio y, sobre todo, a la audiencia, que rápidamente lo replicó en redes sociales.

Con esta nueva exposición, la expareja suma otro capítulo a su historia de idas y vueltas públicas, donde cada declaración se convierte en tendencia y cada respuesta suma nuevas lecturas. Para sus seguidores, el intercambio fue un recordatorio de que, en el universo mediático de Wanda y Maxi, ningún detalle pasa inadvertido y todo puede convertirse en tema de conversación nacional.