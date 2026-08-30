La "trama oscura" en la pelea entre Yanina Latorre y la mamá de Tini

Ángel de Brito reveló detalles del quiebre entre la conductora y Mariana Muzlera, tras el llamado que la madre de Tini realizó durante el programa SQP.

La comunicación telefónica de Mariana Muzlera durante la emisión de SQP volvió a poner en escena el enfrentamiento que mantiene desde hace dos años con Yanina Latorre. El vínculo entre ambas, que había comenzado durante la pandemia tras coincidir en Estados Unidos, terminó quebrándose luego de una serie de situaciones que hasta ahora no habían sido explicadas públicamente.

Latorre había elegido mantenerse al margen de las versiones relacionadas con el conflicto de la familia Stoessel debido a su historia con Muzlera. En ese contexto, reconoció que hubo actitudes que no le gustaron, aunque descartó que existiera una traición puntual. “No me hizo nada, no pasó nada, simplemente no fluyó y preferí alejarme”, había explicado.

La relación se había fortalecido durante la pandemia y ambas llegaron a compartir un mismo grupo de amistades. Con el tiempo, sin embargo, la conductora tomó distancia y el contacto quedó interrumpido. Según Ángel de Brito, ese quiebre ocurrió hace aproximadamente dos años y no tuvo relación con la reciente controversia que volvió a involucrar a la familia Stoessel.

Desde su programa de streaming Ángel Responde, el periodista aportó su versión sobre lo sucedido y sostuvo que Latorre decidió apartarse tanto de Muzlera como de otras integrantes de aquel círculo. “Se dejaron de hablar porque Yanina se pudrió de ella y de otras amigas del grupo”, afirmó.

De Brito también hizo referencia al clima que, según lo que habría contado Latorre, existía dentro de ese grupo de amistades. “Parece que eran bastante oscuritas, según lo que dijo Yanina”, señaló, sin identificar a las personas involucradas ni detallar cuáles fueron las situaciones que desencadenaron el distanciamiento.

Finalmente, el conductor de LAM resumió la situación con una frase todavía más contundente: “Le hacían cositas por atrás, entonces se bajó de ese grupo”. Hasta el momento, Mariana Muzlera no expuso públicamente su versión completa sobre aquellas acusaciones. El llamado realizado durante SQP volvió a poner bajo la lupa una amistad que llevaba dos años interrumpida.