Escándalo entre Mariano Iúdica y sus vecinos por infringir las normas

El conductor de Polémica en el bar fue acusado por un grupo vecinal por no cumplir con las normas de tránsito.

Mariano Iúdica quedó envuelto en una nueva polémica luego de que una vecina saliera a contar los reclamos que mantiene en Florida, en el partido de Vicente López, lugar donde vive.

La información llegó por parte de Pochi de Gossipeame, quien habló con Miriam, que le contó que el conductor no forma parte del grupo vecinal de Whatsapp, dónde han expresado su disconformidad con él.

“Él puso su auto en la salida de un garage de una casa de sus vecinos, este vecino fue a buscarlo para que su mujer pueda estacionar bien y Iúdica le habría dicho ‘Desde ahora, te voy a molestar todos los días’”, comenzó relatando la panelista en Puro Show (El Trece).

Además, aseguró que lo calificaron como “prepotente, ignorante y poco respetuoso” y reveló que ingresa a su domicilio en contramano.

Luego de leer las acusaciones de sus vecinos, el ciclo se contactó con el conductor de Polémica en el bar para que diera su versión de los hechos.

Entonces, admitió que había dejado mal estacionado su auto: “Paré en la verdulería y no me di cuenta que era una cochera porque el portón estaba pintado de azul. Me recontra putearon y tienen razón”.

Además, blanqueó que el ingreso a contramano lo hace porque siente que es más seguro: “Hace 23 años que estoy en el barrio, mis hijos crecieron acá y siempre colaboré con la seguridad y el bienestar de la cuadra”.

Finalmente, aseguró que no forma parte del grupo por decisión propia y que sí lo hace de uno que integra a los vecinos de su cuadra.