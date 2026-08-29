Los millonarios gastos de la familia de Tini, quien figura como monotributista

Ángel de Brito dio detalles de cómo son los resúmenes de las tarjetas de la familia de la artista.

En las últimas horas, el periodista y conductor, Ángel de Brito, tuvo acceso a los resúmenes de las tarjetas de crédito de la familia Stoessel y expuso cómo se maneja la economía del clan. La filtración de estos números deja al descubierto una interna feroz entre Tini Stoessel y su padre y ex manager, Alejandro Stoessel.

Así, lanzaron detalladamente los movimientos financieros locales de la familia y el dato que más sorprendió no fue el exceso, sino el tremendo contraste entre los miembros del clan.

Por un lado, los gastos locales de Tini Stoessel con esta tarjeta son relativamente bajos. En junio de 2026 registró consumos por 4.880.000 pesos, en mayo alcanzó los 7.700.000 y su pico fue en abril con 10.000.000. Allí, según el mencionado conductor, la artista no tiene problemas crediticios y mantiene sus números en orden. Pero, en la otra vereda se encuentra Alejandro Stoessel, el verdadero peso pesado de los gastos.

Los consumos mensuales del productor oscilan entre un piso de 8 millones y topes que alcanzan la friolera suma de 47 millones de pesos. En el medio queda Mariana Muzlera, la madre de la cantante, quien mantiene un perfil bajísimo en sus resúmenes: prácticamente no registra gastos, tiene meses con consumos en cero y su pico máximo fue de 923.000 pesos en diciembre, presuntamente por las compras navideñas.

Entonces, uno de los momentos más explosivos del informe fue cuando de Brito confirmó, con comprobante en mano, el estado fiscal de la cantante en Argentina, revelando que Tini es apenas monotributista.

Este dato generó un desconcierto absoluto en el panel, ya que resulta, como mínimo, llamativo que una de las artistas más rentables de la industria musical figure en una categoría tributaria tan básica.

Sin embargo, la explicación de esta maniobra financiera radica en cómo está estructurada y blindada la economía de la artista a nivel familiar.

LA AUDITORIA INTERNA

El trasfondo de esta filtración es la verdadera noticia en toda esta historia. Según explicaron en el programa, estos datos no salieron a la luz de forma inocente, sino que provienen de una auditoría interna que se está llevando a cabo en el entorno de la cantante. La tarjeta en cuestión es, en realidad, una extensión de una cuenta grande a nombre de Alejandro Stoessel, que Tini usa únicamente para sus gastos menores en el país.

Se supo además que el conflicto principal estalla en las cuentas en el exterior. Según revelaron en el piso, el dinero grueso se encuentra fuera de Argentina bajo el control absoluto de Alejandro, al punto de que Tini tiene que pedirle aprobación para realizar movimientos fuertes de dinero.

Sucede que esta dinámica de control financiero habría sido el detonante de la crisis y la filtración confirmaría los fuertes rumores que circulan en el ambiente: Alejandro Stoessel ya no sería el representante de Tini.

Todo deja entrever que la artista habría comenzado a sospechar de los manejos económicos de su padre y alguien interesado en tomar las riendas de su negocio se encargó de que esta información explotara directamente en la televisión.