D. H. B. fue hallado culpable de 11 de los 17 hechos por los que llegó a juicio. La audiencia de cesura se realizará el 3 de septiembre.

Un jurado popular declaró culpable a un hombre por 11 abusos sexuales contra una menor

El pasado miércoles comenzó en los tribunales penales del barrio Roca un debate ante un jurado popular contra D. H. B., acusado de cometer 17 hechos de abuso sexual contra una menor de 18 años, aprovechando una situación de convivencia preexistente.

Durante la primera jornada, la jueza técnica Raquel Tassello brindó al jurado las instrucciones iniciales y posteriormente se escucharon las teorías del caso planteadas por las partes.

En su alegato de apertura, la fiscal general María Laura Blanco (foto) sostuvo que durante el debate demostraría tanto la materialidad de los hechos como la responsabilidad penal del acusado. La imputación comprendía 17 hechos calificados jurídicamente como “abuso sexual con acceso carnal vía anal, vaginal y/o oral, cometido en perjuicio de una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente”, en carácter de autor.

Por su parte, la defensa de D. H. B., ejercida por los defensores públicos María de los Ángeles Garro y Gustavo Oyarzún, sostuvo la inocencia de su asistido y solicitó su absolución por aplicación del principio de duda razonable.

Luego de los alegatos iniciales se produjo la prueba testimonial prevista para el juicio. El jueves por la mañana se desarrollaron los alegatos finales de las partes y, por la tarde, la jueza técnica impartió al jurado las instrucciones finales antes de que sus integrantes pasaran a deliberar.

Tras la deliberación, el tribunal popular dio a conocer su veredicto y declaró a D. H. B. culpable de 11 de los 17 hechos por los que había sido llevado a juicio, mientras que resolvió declararlo no culpable de los seis restantes.

Tras el veredicto de culpabilidad, la fiscal Blanco solicitó que se dispusiera la prisión preventiva del imputado, argumentando la gravedad de los hechos y la existencia de peligro de fuga, al considerar que la pena que eventualmente se imponga será de cumplimiento efectivo.

La defensa se opuso al pedido y solicitó la libertad de su asistido. Argumentó que el imputado siempre permaneció a derecho y que se presentó a todas las audiencias a las que fue citado.

Finalmente, la jueza Tassello consideró acreditada la existencia de peligro de fuga, aunque entendió que podía ser neutralizado mediante medidas menos gravosas. Por ello, dispuso que el imputado permanezca en libertad con la obligación de realizar presentaciones periódicas ante la Oficina Judicial y con prohibición de acercamiento y contacto con la víctima.

La próxima instancia del proceso será la audiencia de cesura o imposición de pena, prevista para el jueves 3 de septiembre a las 14 horas. En esa audiencia se determinará la pena que corresponderá al acusado por los hechos por los que fue declarado culpable.

Además de Blanco, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la funcionaria de Fiscalía, Macarena Murúa.