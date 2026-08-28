En 9 de Julio y San Martín un hombre de 43 años insultó a los efectivos y los incitó a pelear.

Bebía en la vía pública y enfrentó a los policías que le pidieron irse

Un hombre de 43 años fue demorado este jueves por la tarde en pleno centro de Comodoro Rivadavia, luego de protagonizar disturbios mientras consumía bebidas alcohólicas en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30, en la esquina de las calles 9 de Julio y San Martín, cuando personal de la Comisaría Primera realizaba una recorrida preventiva y observó a cuatro hombres consumiendo bebidas alcohólicas.

De acuerdo con el parte policial, ante la presencia de los efectivos tres de los hombres se retiraron del lugar, mientras que el restante se negó a hacerlo y comenzó a insultar y vociferar contra el personal policial.

La situación se tornó más tensa cuando el hombre adoptó una actitud agresiva e incitó a pelear a los efectivos, elevando el tono de voz. Además, los policías indicaron que presentaba signos compatibles con un estado de ebriedad y dificultades para coordinar sus movimientos.

Ante los disturbios generados en la vía pública, los efectivos procedieron a demorarlo y trasladarlo a la dependencia policial, por una presunta infracción a los artículos 158 y 161 del Código de Convivencia Ciudadana de Chubut.

Finalmente, se dio intervención a la Fiscalía de turno, la Fiscalía Contravencional y el Juzgado de Paz, organismos que fueron puestos al tanto de lo ocurrido.