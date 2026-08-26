El conductor de una Honda CR-V intentó evadir a los efectivos. Su seguro obligatorio estaba vencido.

A "Jaimito" le quisieron secuestrar el auto y agredió a un policía

Un hombre fue detenido este miércoles por la mañana luego de protagonizar un episodio de violencia contra efectivos policiales durante un control preventivo realizado en inmediaciones del estacionamiento del comercio Easy, en avenida Yrigoyen.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 10:30, cuando personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) realizaba tareas de patrullaje preventivo y observó al conductor de una Honda CR-V de color azul oscuro. Al advertir la presencia policial, el hombre emprendió la marcha a alta velocidad con la intención de evadir a los uniformados.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de un móvil de la Comisaría Seccional Primera, cuyos efectivos lograron interceptar el vehículo. Durante el control de la documentación, constataron que el seguro obligatorio se encontraba vencido.

Los policías le informaron al conductor que se labraría el acta de infracción y que el rodado sería secuestrado debido a la irregularidad. En ese momento, según informó la Policía, el hombre adoptó una actitud agresiva, comenzó a insultar a los efectivos y se negó a firmar la documentación correspondiente.

La situación escaló cuando el conductor le propinó un cabezazo al oficial de servicio, quien sufrió lesiones de carácter leve. Además, habría lanzado manotazos dirigidos al rostro de otros efectivos que intervenían en el procedimiento.

Finalmente, el hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial en calidad de detenido judicial. Fue identificado como Damián Alberto M., conocido como “Jaimito”.

En tanto, la Honda CR-V fue secuestrada y quedó depositada a disposición del Tribunal de Faltas.