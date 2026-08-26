Ocurrió anoche, a unos 7 kilómetros del acceso a Diadema Argentina. El animal murió tras el impacto y no hubo personas heridas.

Embistió a un caballo que se cruzó en la ruta 39

Una camioneta Toyota Hilux circulaba el martes a las 22 hs. por la Ruta Provincial N° 39, a unos 7 kilómetros del acceso al barrio Diadema Argentina, cuando un potrillo cruzó la cinta asfáltica y se produjo una colisión.

Según informó la Comisaría de Distrito Diadema Argentina, el animal era un potrillo de aproximadamente un año, de pelaje castaño y sin marca ni señal. Tras el impacto, murió en el lugar.

La camioneta sufrió daños en el paragolpes delantero derecho, capot, óptica derecha, parrilla y guardabarros delantero derecho.

No se registraron personas lesionadas y no fue necesaria la asistencia del 107. Además, se informó sobre la presencia de otros animales que merodeaban por el sector.