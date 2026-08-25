La joven acosada se arrojó al suelo como medida de defensa

Pocas horas después del acoso que sufrió su hija en el barrio San Cayetano, Lorena aseguró que la familia todavía intenta asimilar lo ocurrido y pidió que se refuerce la presencia policial en la zona para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

“Estoy muy preocupada. Nunca nos hubiésemos imaginado que le pase algo así a mi hija. Pasan tantas cosas y hoy nos tocó a nosotros”, expresó la mujer en diálogo con Bienvenidos a Dubai, que se emite por FM La Petrolera.

La joven caminaba el lunes a la noche por la calle Código 823 con auriculares cuando advirtió que un hombre se desplazaba detrás de ella. En un primer momento no se alarmó, ya que pensó que simplemente se trataba de alguien que transitaba por el mismo lugar. Sin embargo, la situación cambió cuando comenzó a advertir las intenciones del individuo.

Lorena explicó que su hija inicialmente creyó que podía tratarse de un intento de robo, hasta que comprendió que el objetivo era agredirla. “Como se puede ver en el video, las intenciones de él eran manosearla. Ahí fue donde ella se tiró al piso para que no lo siga haciendo”, relató.

Ante la situación, la joven comenzó a gritar y un vecino que se encontraba en una esquina escuchó lo que estaba sucediendo. Para la madre, la intervención de esa persona fue determinante. “Gracias a Dios el vecino escuchó, si no podría haber pasado cualquier otra cosa”, sostuvo.

Lorena señaló además que su hija nunca había visto anteriormente al hombre y describió que llevaba un cuellito que le cubría parte del rostro y se encontraba encapuchado. Aun así, consideró que podría reconocerlo si volviera a cruzarlo. “Creo que si mi hija lo vuelve a ver lo reconoce, porque cuando pasás por una situación así, no te olvidás más de la cara”, afirmó.

La familia radicó la denuncia inicialmente en la Seccional Sexta y posteriormente fue derivada a la Comisaría de la Mujer. Ahora aguarda que se avance con el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad que podrían aportar elementos para identificar al agresor.

“Quedó todo registrado, ahora tienen que venir a ver las cámaras”, explicó Lorena.

Más allá de la investigación, la principal preocupación de la madre está puesta en las consecuencias que el episodio dejó en su hija y en la necesidad de recuperar, de a poco, la tranquilidad para volver a transitar por el barrio.

“Sabemos que tenemos que volver a salir a la calle y retomar la rutina de nuevo, pero con mucha más precaución. El miedo te queda pero bueno, hay que seguir, no queda otra”, expresó.

En ese contexto, Lorena reclamó mayor presencia policial y pidió que los patrullajes sean más frecuentes en el sector. “Necesitamos que la Policía pase con más frecuencia”, manifestó.

La mujer también decidió difundir las imágenes del episodio en redes sociales con el objetivo de alertar a otras familias y generar conciencia sobre la importancia de extremar los cuidados. Para Lorena, además del avance de la investigación, resulta fundamental que se adopten medidas preventivas que permitan brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por el barrio.