La atacó cuando entraba a su casa en San Cayetano

Un violento episodio ocurrió este lunes por la noche sobre la calle 823 del barrio San Cayetano, cuando una mujer fue atacada en el momento en que llegaba a su vivienda.
El hecho ocurrió alrededor de las 20:05. Según relató la víctima, cuando se disponía a abrir la puerta de su casa fue abordada por la espalda por un hombre que le realizó tocamientos en plena vereda.
La mujer intentó defenderse y escapar del agresor. En medio del forcejeo, ambos llegaron hasta el ingreso de la vivienda y la víctima terminó cayendo al suelo. El atacante aprovechó esa situación para escapar rápidamente del lugar.
El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y las imágenes fueron incorporadas a la investigación, que quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones para avanzar en la identificación del agresor.
La propia víctima difundió el video del ataque y expresó: “este HDP intentó abusar de mí, en la puerta de mi casa sucedió hoy a las 20:05 hs en el barrio San Cayetano”.
Además, señaló que la denuncia ya fue realizada y pidió a los vecinos que tengan precaución. Tras lo ocurrido, habitantes del sector reclamaron mayor patrullaje preventivo y solicitaron la pronta detención del atacante.