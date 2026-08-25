Luis Menocchio quedó alojado en la provincia de Buenos Aires, a raíz que ni Chaco ni Corrientes tenían cupo.

"El hombre de las mil caras" fue trasladado a Ezeiza

Luis Raúl "Gusano" Menocchio (también conocido como “el hombre de las mil caras”) fue trasladado al penal de Ezeiza, según confirmó a Diario Chaco su abogado, Javier Irazusta. El defensor señaló que la medida se concretó por pedido del gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

"Fue el gobernador quien pidió el traslado a Ezeiza", explicó Irazusta al ser consultado sobre el lugar donde actualmente se encuentra detenido su representado.

El abogado también indicó que, anteriormente, tanto Chaco como Corrientes habían respondido que no tenían cupos para alojar a Menocchio. De esta manera, finalmente fue derivado al complejo penitenciario ubicado en Ezeiza.

El traslado había sido solicitado por Torres luego de una investigación de la Policía del Chubut que, según informó el Gobierno provincial, determinó que Menocchio presuntamente comandaba desde la Unidad 6 de Rawson una estructura dedicada al narcotráfico.

Menocchio cumple dos condenas a prisión perpetua por homicidio.

Fuente: Diario Chaco