Tras una discusión con su expareja, un hombre halló el bolso en su vivienda y lo entregó a la Policía. El análisis confirmó que contenía 14,4 gramos de cocaína.

Encontró cocaína en un morral de su ex y la llevó a la comisaría

Un hombre se presentó en una dependencia policial de Gaiman con un morral que, según relató, había quedado en su vivienda luego de una discusión con su expareja. En su interior había una sustancia que despertó sus sospechas y que posteriormente fue identificada como cocaína.

El episodio ocurrió durante la mañana del domingo. De acuerdo con la versión aportada por el denunciante, la mujer dañó su teléfono celular durante la discusión y luego abandonó el domicilio. Después de su partida, el hombre encontró el morral y decidió llevarlo a la comisaría.

Ante la entrega del bolso, los efectivos dieron intervención al personal de la División Drogas y Leyes Especiales, que realizó una prueba sobre el material encontrado. El análisis preliminar dio positivo para clorhidrato de cocaína y estableció un peso total de 14,4 gramos.

La situación fue comunicada a la Justicia Federal, que quedó a cargo de las actuaciones para establecer el origen de la sustancia y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

Hasta el momento, no se informó si la mujer fue localizada ni si se adoptaron medidas judiciales en su contra. El señalamiento realizado por el hombre forma parte de su relato y deberá ser corroborado durante la investigación.