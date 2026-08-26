Una mujer de 58 años sufrió fuertes dolencias en la zona de la columna tras caer al piso dentro de una unidad de Sol Bus que circulaba hacia Laprida.

Una brusca frenada terminó con una pasajera herida en un colectivo

El episodio ocurrió este miércoles alrededor de las 9:00, mientras el colectivo transitaba en dirección al barrio Laprida. Según relató la pasajera, una maniobra de frenado brusco hizo que se desplazara de su asiento y cayera dentro de la unidad.

La mujer manifestó fuertes dolencias en la zona de la columna, por lo que se dio aviso y personal policial acudió para asistirla.

Minutos después llegó una unidad médica, cuyo personal la examinó y determinó que no presentaba lesiones de gravedad.

Al ser consultada por los efectivos, la pasajera expresó que no quería intervención policial ni iniciar una acción penal por lo ocurrido.

Según indicó, se encargará de gestionar la situación directamente con la empresa de transporte.