Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre, ambos radicados en Cutral Co. Trabajaban para una empresa contratista de YPF. El gremio petrolero reclamó una investigación para determinar las circunstancias y responsabilidades del accidente.

Quiénes eran los dos trabajadores que murieron tras una explosión

Una explosión en instalaciones petroleras de Vaca Muerta dejó como saldo la muerte de dos trabajadores y abrió interrogantes sobre las circunstancias en las que se produjo el grave accidente.

Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre, quienes se desempeñaban para AESA-La Ribera, empresa que presta servicios industriales a YPF en el bloque Rincón del Mangrullo, en cercanías de Añelo.

El siniestro ocurrió durante la tarde del martes en la planta USP 2 (Unidad Separadora Primaria), ubicada a unos 50 kilómetros de Añelo.

Una explosión que terminó en tragedia

Según las primeras informaciones, en las instalaciones se habría producido una pérdida de gas que derivó en una brusca descompresión, la rotura de un caño de 12 pulgadas y el desprendimiento de parte de una estructura metálica. Las causas exactas del episodio todavía son materia de investigación.

Meliqueo murió en el lugar luego de ser alcanzado por una estructura metálica que se habría desprendido durante el incidente.

Latorre, en tanto, sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladado vía aérea hasta un centro de salud de Neuquén capital. Pese a los esfuerzos médicos, falleció posteriormente.

El gremio reclama que se investigue

Tras conocerse las muertes, el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, pidió una investigación amplia para establecer qué ocurrió y determinar eventuales responsabilidades.

El dirigente planteó además interrogantes sobre las tareas que estaban realizando las víctimas al momento del accidente.

“Estaban haciendo una maniobra que no les correspondía, que debía hacerla gente de nuestro convenio”, sostuvo Rucci.

Meliqueo y Latorre eran trabajadores jerárquicos y no estaban comprendidos dentro del convenio colectivo de Petroleros Privados.

Dolor en Cutral Co

Ambos trabajadores estaban radicados en Cutral Co, donde la noticia generó una fuerte conmoción. Compañeros de trabajo, organizaciones e instituciones de la zona expresaron públicamente sus condolencias.

Desde su entorno laboral los recordaron por el compañerismo y los vínculos construidos durante años de trabajo: “Su compañerismo, sus momentos compartidos y sus recuerdos permanecerán vivos entre nosotros”.

Distintas entidades de la comunidad también acompañaron a las familias, mientras avanza la investigación que deberá determinar qué provocó el accidente y bajo qué condiciones se encontraban trabajando Meliqueo y Latorre al momento de la tragedia.