Readecuan recorridos y más de 16 líneas pararán en el hospital

Durante los primeros días de gestión, la Secretaría de Servicios Públicos y Control de Concesiones relevó las demandas de la comunidad, formuladas a través del EnCoSeP y de la línea 0800 Comodoro. Paralelamente, se mantuvieron reuniones de trabajo con más de 18 instituciones locales, centros de salud y escuelas para ajustar los itinerarios.

Dentro de las modificaciones confirmadas, se informó que más de 16 líneas de colectivos tendrán parada sobre el Hospital Regional.

Además, con el fin de ordenar el tránsito céntrico, se descongestionará la vía de pasaje Gil Álvarez y 25 de Mayo.

La flamante titular de la Secretaría de Servicios Públicos, Cintia Juárez, indicó que "los usuarios que tomaban su colectivo en dicha parada desde ahora lo harán dentro de las instalaciones de la Terminal de Transportes de Larga Distancia".

Asimismo, en relación a la obtención de la información por parte del usuario de transporte público, señaló que “a partir de la primera semana de septiembre, estará plenamente operativa la aplicación móvil”, por lo que “se podrá visualizar en tiempo real las frecuencias, horarios, líneas y trayectos de los colectivos”.

Juárez explicó que la operatividad de la aplicación que se lleva adelante es bastante compleja, donde “mapeamos; es decir se cargan los recorridos; se parametrizan las líneas; se suben las paradas y las frecuencias dentro de la aplicación y todo eso se va validando a través de Nación Servicios (SUBE). Este proceso técnico demanda entre 10 y 15 días de trabajo continuo, por lo que de forma previa a la activación del seguimiento en tiempo real los esquemas de recorridos se publicarán en el sitio web oficial del Municipio”.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO

Por otra parte, Juárez también mencionó que un equipo interdisciplinario integrado por trabajadores de las secretarías de Transporte, Infraestructura y la General, está relevando en territorio más de 1.000 paradas y 60 refugios. "Es un sistema que consiste en ir hasta el lugar, relevar las coordenadas de cada una de las paradas, sacar las que están en desuso y poner nuevas".

En términos de cobertura operativa, la nueva prestadora transita sus primeros 25 días con una flota de 95 unidades en calle, con las que se prevé completar un trazado programado de 634.000 kilómetros durante este periodo inicial.

INVIABILIDAD DE LOS TRAYECTOS ANTERIORES

Al ser consultada sobre una idea que planteaba volver a los recorridos anteriores, la funcionaria aclaró que no es factible retornar a los antiguos recorridos de la empresa saliente, al manifestar que "tiene que ver con que estamos en un nuevo contrato y con que las cabeceras anteriores no pertenecen a la nueva empresa, ni al Municipio, sino que son propiedad de Patagonia”.

No obstante, ratificó la continuidad de trazados históricos de alta demanda como la Línea 1, al afirmar que "es necesario mantenerlos porque es una línea de mucha carga que afecta a escuelas e instituciones de salud como el Hospital Regional".

En tanto, al hacer referencia a las bases operativas, la funcionaria mencionó que el Municipio evalúa predios de dominio público cercanos para resguardar el equilibrio financiero del servicio, el cual se liquida por costo kilométrico.

LA DEUDA QUE DEJO PATAGONIA

En relación con la situación socio-laboral de los trabajadores pertenecientes a la empresa saliente Patagonia, Juárez precisó que "el Municipio no es empleador de los trabajadores de Patagonia. Sin embargo, el intendente asumió el compromiso de liberar estos fondos para que, a cuenta de la empresa, el personal pudiera finalmente, terminar de cobrar sus haberes".

En cumplimiento con este compromiso, se completó la transferencia de fondos a la empresa saliente por un adelanto inicial de $1.000 millones; posteriormente se puso a disposición de la Subsecretaria de Trabajo el monto de $381 millones correspondientes al certificado del mes de junio y se efectuó un desembolso este martes, de $554 millones a cuenta de la liquidación final.

RED DE CARGA SUBE

Con el objetivo de facilitar el acceso al crédito de la tarjeta SUBE, la secretaria de Servicios Públicos explicó que la Municipalidad planifica la distribución estratégica de puntos de recarga en los sectores de mayor afluencia de pasajeros.

Respecto DE la consolidación de la Terminal de Ómnibus como nodo central de recarga y abordaje, Juárez concluyó: "Queremos que la terminal de larga distancia de la ciudad vuelva a tener vida y a centralizar ahí también un punto de SUBE para comodidad de los vecinos. Es una terminal céntrica, cómoda y con seguridad".