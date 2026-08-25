El Ejecutivo Municipal cumplió con la palabra asumida ante los trabajadores y logró adelantar un día el depósito.

El municipio ya depositó los fondos para pagar a los trabajadores de Patagonia

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia depositó este martes en horas del mediodía en la Subsecretaría de Trabajo los fondos restantes para afrontar los haberes de julio y las liquidaciones finales que la empresa Patagonia Argentina mantenía pendientes con sus trabajadores.

De esta manera, el intendente Othar Macharashvili cumplió con el compromiso asumido con los choferes e incluso logró adelantar 24 horas antes el plazo previsto originalmente, ya que el pago había sido comprometido para este miércoles 26 de agosto.

Para alcanzar dicho objetivo, fue necesario un importante trabajo de distintas áreas municipales que incluyó que los equipos técnicos y administrativos trabajaran durante el fin de semana para acelerar los procedimientos y disponer de los fondos lo antes posible, entendiendo la urgencia de las familias que aguardaban una solución.

El secretario General de la Municipalidad, Andrés Blanco, destacó el esfuerzo realizado y remarcó que la decisión del intendente fue clara desde el inicio del conflicto: dar una respuesta concreta a los trabajadores y garantizar que perciban lo que les corresponde.

“Othar cumplió con la palabra que les dio a los trabajadores. El compromiso era tener los fondos disponibles el miércoles, pero se hizo un esfuerzo enorme desde distintas áreas del Municipio, con personal que incluso trabajó durante el fin de semana, y logramos adelantarlo un día porque entendemos que detrás de cada trabajador hay una familia que necesita cobrar”, sostuvo Blanco.

Asimismo, el funcionario recordó que la intervención municipal permitió encauzar un conflicto originado por incumplimientos de la anterior prestataria y evitar que la situación terminara afectando nuevamente a los usuarios del transporte público.

“Desde el primer momento la prioridad del intendente fue encontrar una solución. El Municipio asumió un compromiso y hoy ese compromiso está cumplido. Los fondos ya fueron depositados y ahora resta que la Subsecretaría de Trabajo realice las transferencias correspondientes a cada trabajador”, agregó el secretario General.

Los montos alcanzan tanto a trabajadores que todavía aguardan su incorporación a la nueva concesionaria, como a aquellos que ya tienen garantizada su continuidad laboral, pero que mantenían acreencias pendientes con Patagonia Argentina.

Con el depósito concretado este martes, el Municipio cumplió anticipadamente con la parte asumida para destrabar el conflicto. El paso restante queda ahora en manos de la Subsecretaría de Trabajo, que deberá efectivizar el pago de los fondos a los trabajadores.