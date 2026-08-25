Por las demoras de SolBus, se apela a remises, taxis y aplicaciones

Las demoras y los problemas que persisten en el sistema de colectivos de Solbus llevaron a muchos usuarios a buscar alternativas para llegar a tiempo a sus destinos.

En las últimas semanas, los problemas que todavía persisten en el transporte público de pasajeros de Comodoro Rivadavia comenzaron a tener otro efecto directo sobre la movilidad cotidiana: un mayor uso de servicios alternativos como Uber, DiDi, taxis y remises.

Las dificultades para trasladarse en los colectivos de Solbus y las demoras que enfrentan los usuarios hicieron que muchas personas optaran por otras alternativas, especialmente quienes necesitan cumplir horarios de ingreso a sus trabajos y no pueden afrontar esperas prolongadas.

El incremento de la demanda también se refleja en las aplicaciones de transporte. Tanto Uber como DiDi registraron aumentos en sus tarifas y mayores tiempos de espera. El funcionamiento de estos servicios hace que, ante una mayor cantidad de usuarios solicitando viajes, el valor pueda incrementarse.

Esta situación también generó un movimiento diferente en el sector de taxis y remises. Servicios que habían perdido parte de su actividad frente al crecimiento de las aplicaciones volvieron a ser una opción para quienes necesitan trasladarse sin depender de las frecuencias y demoras del transporte público.

La mayor actividad se observa principalmente en zonas céntricas, aunque también alcanza a sectores periféricos. En muchos casos, la decisión pasa simplemente por evitar una espera que puede afectar el horario de llegada al trabajo o a otros compromisos.

Taxis y remises son, junto con el transporte público de pasajeros mediante colectivos, los servicios legales de transporte de pasajeros disponibles en la ciudad. En este escenario, las dificultades que continúan afectando al sistema de colectivos terminan modificando las elecciones de los usuarios y redistribuyendo la demanda entre las distintas alternativas de movilidad.

Así, los inconvenientes que persisten desde la implementación del nuevo sistema de Solbus no quedan solamente dentro del transporte público: también comienzan a impactar sobre el costo de los viajes y sobre la actividad de los servicios que los usuarios utilizan como alternativa para poder trasladarse.