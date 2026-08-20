"Rossi agarró la plata y se olvidó de los que le cumplimos"

Ricardo, un exchofer de Patagonia Argentina, habló sobre el reclamo que mantienen para cobrar el sueldo de julio que les deben. Se trata de un grupo que no fue incorporado por la nueva prestataria, aunque quienes sí conservan la fuente de empleo tampoco cobraron su último mes de trabajo en la empresa que prestó el servicio durante tres décadas en Comodoro.

En este sentido, Ricardo señaló que “seguimos sin respuesta de nada. La Municipalidad dijo que posiblemente abonen la plata mañana, así que hay que esperar. Todos los días te dicen mañana, pasado, pero la realidad es que ya pasaron 20 días. Así que seguro no hay nada. Yo hasta que no tenga la plata no la cuento. Mis compañeros están necesitados. Ahora vamos al correo a mandar los telegramas que faltan y de ahí a marchar”, dijo en diálogo con El Comodorense.

Asimismo, aclaró: “Lamentablemente el vecino es el que sufre, pero yo como colectivero he pasado miles de reclamos. Vi gente que se enoja, pero bueno, nos deben plata; queremos cobrar lo que nos ganamos. No estamos pidiendo que nos regalen nada”.

“Esto es sencillo, así que les pido disculpas a los vecinos, pero no hay otra forma de reclamar. Lamentablemente, como dice el tango, ‘el que no llora no mama’. Tampoco es que vamos a salir a romper algo. Es salir a reclamar, nada más”, indicó.

En este marco, destacó: “Hay compañeros que ya están dejando el alquiler, otros están sacando préstamos para comer y no es así. El gremio apunta a que vayamos a la Municipalidad pero el Municipio a mí no me debe nada. A mí el que me debe es Patagonia; el señor Atilio Rossi. Él es el que me debe. Yo trabajé para él. Si él quiere tirarle la pelota a otro o tiene problemas con la Muni, es problema de él”.

“El 31 de Julio terminó el trabajo de Patagonia. Nosotros laburamos 40 días, no 30. Teníamos 5 días hábiles para cobrar. No se cobró nada. Rossi se hizo el tonto. Agarró esa plata y se olvidó de los que le cumplimos. Se olvidó de que el chofer le trabajó hasta el último minuto, le dejó el coche guardado”, explicó.

A su vez, añadió: “Vamos a salir a caminar para manifestarnos, haremos el mismo recorrido, necesitamos que escuchen la necesidad que tenemos de cobrar lo que nos ganamos”.

“En la Subsecretaría de Trabajo nos informaron que falta la liquidación final, faltan 10-11 días que se trabajó de más porque Patagonia cerraba de 20 a 20 y se trabajó hasta el 31. Hay 11 días que los muchachos trabajaron”, concluyó finalmente Ricardo.