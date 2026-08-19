Robaron un equipo médico clave para el tratamiento de pacientes oncológicos

El dispositivo fue sustraído el 17 de agosto y pertenece a una odontóloga y estomatóloga. Sus allegados solicitan colaboración para recuperarlo y remarcan que se encuentra bloqueado y solo puede ser utilizado mediante una clave de acceso profesional.

Una odontóloga y estomatóloga sufrió el robo de un equipo médico que utiliza diariamente para atender a sus pacientes, especialmente a personas que atraviesan tratamientos de quimioterapia.

El hecho ocurrió el pasado lunes 17 de agosto, alrededor de las 17:20, cuando el dispositivo fue sustraído. Se trata de un equipo fundamental para su labor profesional, ya que permite aliviar las dolorosas llagas y lesiones que suelen presentar los pacientes con cáncer como consecuencia de los tratamientos oncológicos.

Ante esta situación, familiares y allegados de la profesional iniciaron una campaña para difundir el robo y solicitar la colaboración de la comunidad con el objetivo de recuperar el aparato.

Según explicaron, el equipo no tiene utilidad para otras personas, debido a que se encuentra bloqueado y solo puede funcionar mediante una clave de acceso destinada a profesionales médicos.

Quienes puedan aportar información sobre el paradero del dispositivo o colaborar con su devolución pueden comunicarse al 2976241403. Además, se ofreció una gratificación para quien permita concretar su entrega.