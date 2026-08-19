Una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Chubut confirmó que Seros deberá cubrir de manera integral el servicio de cuidadores domiciliarios para una mujer de 90 años que vive sola y necesita asistencia permanente.

Gastaba todos sus ahorros en cuidadores y la Justicia obligó a Seros a cubrirlos

La afiliada presenta deterioro cognitivo progresivo y dificultades motrices que le impiden realizar por sí misma distintas actividades cotidianas. Por indicación médica, requiere atención durante las 24 horas, los siete días de la semana, mediante un esquema de cuatro cuidadores.

La situación económica fue uno de los aspectos considerados por la Justicia. El servicio privado tenía un costo aproximado de $4,1 millones mensuales, mientras que los ingresos de la mujer por jubilación y pensión rondaban los $1,4 millones. Para afrontar la diferencia, había comenzado a utilizar los ahorros acumulados durante su vida.

Además, vive sola en Puerto Madryn y su única hija reside en Trelew y no se encuentra en condiciones de asumir personalmente el cuidado permanente. La combinación de estas circunstancias llevó a considerar que la mujer atraviesa una situación de alta vulnerabilidad sociosanitaria.

Seros cubría inicialmente el 50%

El Instituto de Seguridad Social y Seguros había reconocido inicialmente un subsidio equivalente al 50% del costo, al considerar que el porcentaje restante debía gestionarse ante PAMI debido a que la mujer también percibe una pensión nacional.

Ante esa respuesta se presentó una acción de amparo. La Justicia de primera instancia hizo lugar al planteo y dispuso la cobertura total por parte de la obra social provincial.

Seros apeló, pero la Cámara confirmó la decisión. Entre sus fundamentos, consideró que no correspondía exigirle a una persona de 90 años, con su cuadro de salud, iniciar nuevos trámites ante otro sistema cuando la necesidad de la prestación ya se encontraba acreditada.

Cobertura completa, pero con topes

El fallo estableció que Seros deberá afrontar el 100% de la remuneración de cuatro cuidadores: tres para cubrir los distintos turnos y uno para los francos.

Sin embargo, la resolución aclaró que la cobertura no estará determinada por los valores del mercado privado. Los montos deberán calcularse tomando como referencia el nomenclador oficial de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, según la categoría correspondiente.

La prestación fue establecida inicialmente por 12 meses y podrá renovarse si posteriormente se acredita que continúa existiendo la necesidad de asistencia.

De esta manera, la Cámara ratificó el derecho de la afiliada a recibir la cobertura integral de los cuidados indicados, sin obligarla a gestionar ante PAMI el porcentaje que Seros se negaba inicialmente a reconocer.