"Fingí que me mataron", dijo Nadia Beller

La activista, que mantiene una relación con Fernando Cerimedo, recibió cuatro disparos; el exasesor de Milei fue detenido.

Nadia Beller, la pareja de Fernando Cerimedo, habló desde el hospital este martes tras ser baleada en un hotel de Bolivia. La abogada, que mantiene un vínculo con el exasesor de Javier Milei y está vinculado al gobierno del presidente Rodrigo Paz, recibió cuatro disparos mientras se hospedaba en la zona de Canal Isuto. En tanto, el hombre fue detenido como sospechoso del ataque.

“He solicitado la presencia de DTV [medio de comunicación de Bolivia] para hacer una declaración. Intentaron silenciarme. Si yo no hablo ante el pueblo boliviano, van a querer terminar lo que empezaron”, advirtió en diálogo con un canal de televisión local. Beller sostuvo que recibió cuatro balazos en sus brazos, pecho y una costilla.

La activista política fue consultada sobre su vínculo con Cerimedo y afirmó que “viven en el mismo condominio” y que ella tiene “cuatro semanas de embarazo”. Algo que, aseguró, el exasesor sabía antes del ataque.

“Comencé una relación con Fernando Cerimedo después de que me convocaran para realizar el paquete de leyes 5503 -que declaró la emergencia económica, financiera, energética y social en Bolivia- que, de entrada, dije que era inconstitucional”, detalló al medio local.

“Tras iniciar el vínculo, me aparté parcialmente del gobierno. Colaboré solamente por cuestiones de decretos y jurídicas. En ese tiempo, pude constatar ilegalidades. Fui testigo por mi relación con Fernando Cerimedo de negociados del gobierno de Rodrigo Paz, su esposa y la familia”, reveló a continuación.

Más adelante, habló del primer cortocircuito que mantuvo con el exasesor de Milei: “El pasado abril descubrí que Cerimedo tenía conversaciones románticas con su expareja. Yo la encaré. Fue la primera vez que me ahorcó”.

Y ahondó: “Sospecho que ambos se querían deshacer de mí. Él mantuvo una relación conmigo todo este tiempo, hasta que le descubrí otra infidelidad. Nuevamente me golpeó. Le encontré también cajones llenos de billetes. Me llegó a decir que se iba a suicidar si yo lo llegaba a mandar a la cárcel”.

También detalló que ella estuvo con Cerimedo hasta un día antes del ataque, donde se acercó al mismo hospital donde ahora permanece internada por una descompensación, y que él sabía del embarazo.

“Vivimos juntos en el mismo condominio y tengo cuatro semanas de embarazo. Él estuvo conmigo un día antes en el hospital porque me descompensé a raíz de las discusiones con él. Hicimos una ecografía y todo. Se despidió con un beso al día siguiente”, contó.

A mitad del extenso video, Beller detalló por qué se encontraba en el establecimiento hotelero de la zona de Canal Isuto. “Tras haber pasado ese hecho de violencia, que ocurrió hace un par de meses, fui citada al hotel donde ocurrió el ataque. Como activista, me mandan muchas denuncias sobre distintas cosas. Me convocaron supuestamente para hablarme de un caso de violación contra Evo Morales de una niña de 13 años”.

“Me escribieron un mensaje, nunca me quisieron decir quién les dio mi número. Me dijeron que tenían miedo y demás. Él [Cerimedo] llegó incluso a pedirme el número para constatar que fuera una persona real la que me había escrito. Unos días después, me exigió que fuera allí para conseguir esas pruebas contra Evo”, precisó.

Respecto al intento de asesinato que sufrió el lunes por la noche, contó: “Me tiré al piso y fingí que me mataron. Me quedé media hora sin moverme y un sicario titubeó si se acercaba y me remataba”.

Sostuvo que le robaron el teléfono durante el crimen. “Lo primero que hicieron fue sacarme el celular, donde yo tenía pruebas de la agresión física y la tentativa de femicidio de su parte y de hechos de corrupción”.

Beller señaló que fue dos veces al hotel donde ocurrió el ataque. La primera vez que se acercó, Cerimedo le aseguró que estaba escoltada por policías, que fueron identificados por las personas con las que se iba a reunir presuntamente.

“Él me mandó con dos custodios supuestamente. La persona con la que me iba a encontrar me dijo por mensaje: ‘Nos ha fallado, doctora, ¿por qué vino con la policía?’. Porque su hijo identificó a un policía. Yo le dije: ‘Fernando, hiciste que me pillen’“, contó.

También sostuvo que Cerimedo está a cargo de “un grupo de élite” de la policía, que le había dicho que en una semana “iban a entrar a agarrarlo a Evo Morales”. “Él sabe quiénes son los sicarios. Ese grupo que él comanda no responde órdenes de absolutamente nadie, solo de él”, expresó.

Beller afirmó que mantuvo diálogo constante con el exasesor de Milei hasta el crimen. “Hablé hasta un segundo de salir del hotel. Yo estaba adentro y, como ellos se retrasaron, entonces aproveché a pedir algo para comer. Y salí”, relató.

“Él [Cerimedo] me dijo: ‘No te preocupes, no va a pasar nada porque es un lugar público, nadie se va a atrever a hacer nada’. Me mintió diciéndome que me mandó con escoltas. Pero nunca hubo un intercambio de fuego, nunca los persiguieron”, arremetió.

Beller pidió la presencia de la prensa en el hospital porque consideró que su vida está en riesgo. “Estoy segura que si yo no doy esta declaración, van a venir y me van a rematar. Es muy fácil entrar al hospital. Me pusieron solo una escolta. La gente entra y sale y no le dan la más mínima revisión”, reclamó.

Y agregó: “Por favor, pido la protección de la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos] porque el gobierno es el principal interesado en callarme. Rodrigo Paz, su mujer y su familia hacen los más grandes negociados con los brokers y los seguros de las empresas del Estado. Tengo pruebas”.