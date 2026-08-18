Roberto Urquía: "A la gente no le alcanza para llegar al 15"

El dueño de Aceitera General Deheza respaldó la baja de la inflación y el equilibrio fiscal, pero advirtió sobre el impacto del modelo en la economía real.

El dueño de Aceitera General Deheza (AGD), Roberto Urquía, trazó un diagnóstico sobre el presente económico y el modelo que lleva adelante el presidente Javier Milei.

El exsenador del PJ por Córdoba respaldó algunos de los principales resultados del programa económico, como el equilibrio fiscal y la baja de la inflación, pero lanzó una fuerte advertencia sobre el impacto del modelo en la economía cotidiana: “La macro está bien, pero no hay que descuidar lo que uno observa en la micro”.

En una entrevista con Radio Vos de General Deheza, el industrial fue todavía más contundente al describir la situación de los trabajadores y de las empresas: “A la gente no le alcanza, no para llegar a fin de mes, no le alcanza para llegar al 15 de cada mes”.

La definición adquiere especial relevancia por quien la formula. Urquía no es un empresario habituado a conceder entrevistas ni a intervenir públicamente en el debate político. Dueño de AGD, una de las mayores compañías agroindustriales argentinas, habló desde Deheza y puso en palabras una preocupación que atraviesa buena parte del entramado productivo: mientras algunos indicadores macroeconómicos muestran mejoras, amplios sectores de la economía real siguen atravesando dificultades.

“La situación es preocupante en algunos sectores”, señaló. Y estableció un contraste entre las actividades que hoy aparecen favorecidas y aquellas que permanecen en crisis. “Hay otros sectores de la economía, como la minería, Vaca Muerta, parcialmente el campo, que están en una buena situación, y hay otros sectores que están en una muy mala situación, fundamentalmente el comercio y otra serie de actividades”, sostuvo.

Su descripción bajó rápidamente de los grandes números a la realidad de las pequeñas ciudades y de los comercios del interior. “Estamos en estas comunidades chicas donde vemos gente que ha trabajado 30, 40 años en un comercio y está preocupada, con deuda y no vendiendo”, relató.

Para Urquía, el problema ya no pasa exclusivamente por la competencia entre productos nacionales e importados. “No es un problema de tener un producto de China o nacional: ya no vende directamente, sea chino, sea nacional”, afirmó. Y expresó su deseo de que “todo esto pase pronto y que la gente esté un poco mejor”.

El empresario planteó así una de las principales tensiones que atraviesa al programa económico de Milei: la estabilización de las variables macroeconómicas frente a una recuperación que todavía no se siente de manera homogénea en el consumo, el comercio y los ingresos.