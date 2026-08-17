Hay quienes piden el retiro voluntario para pagar sus deudas

El economista y empresario pyme Gustavo Lázzari (foto) advirtió sobre el fuerte nivel de endeudamiento que atraviesan muchos argentinos y aseguró que algunas personas ya buscan alternativas por fuera del sistema financiero formal. En declaraciones a Radio Con Vos y Radio Rivadavia, relató situaciones que encontró durante sus recorridas por distintas provincias.

“A principio de este año empecé a verlo en empleados, personas comunes que te decían ‘me atraso’, ‘prestame guita para pagar un crédito’”, contó Lázzari en Radio Con Vos. Según explicó, comenzó a dimensionar la gravedad del problema cuando un empresario de Corrientes le relató que trabajadores le pedían retiros voluntarios para poder cancelar sus deudas.

“Yo creía que no podía ser y el empresario me contaba que el préstamo no era con la tarjeta o un banco, sino que le debía guita al tranza del barrio y se asustan”, relató el economista. A partir de esa experiencia, aseguró que investigó el fenómeno y encontró que la situación era habitual en la ciudad de Corrientes.

Lázzari explicó que, detrás de esos casos, existe una cadena de endeudamiento que comienza dentro del sistema financiero. “Si el tipo cae en el tranza es porque antes reventó la tarjeta, el banco y el telefonito”, sostuvo, en referencia a las distintas alternativas de crédito que las personas utilizan antes de recurrir a prestamistas informales.

En Radio Rivadavia, el empresario fue más allá y planteó el riesgo de que los prestamistas vinculados al narcotráfico terminen ocupando un lugar que debería corresponder al sistema financiero formal. “No vaya a ser que el prestamista narcotraficante presta más barato que una billetera”, advirtió.

“Porque después estás convirtiendo a un delincuente a un héroe”, sostuvo Lázzari, al explicar que las condiciones de acceso al crédito pueden llevar a personas endeudadas a recurrir a los llamados “tranzas” como última alternativa. Incluso mencionó un episodio ocurrido en Fuerte Apache donde, según relató, dos bandas se enfrentaron por el control de los préstamos y no por la venta de drogas.