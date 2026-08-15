La angustia de una ex Gran Hermano por el cierre de su negocio familiar

Entre lágrimas, Florencia Cabrera contó la difícil situación que atraviesa luego de que tuvieran que cerrar su fábrica textil.

Durante la emisión de este viernes de Cortá por Lozano (Telefe), la ex participante de Gran Hermano y diseñadora de moda, Flor Cabrera, quebró en llanto al confirmar el fin de Kavré, su marca textil tras una década de trabajo. "Este negocio era el sustento de toda mi familia y no damos más", confesó visiblemente conmovida.

La angustia invade quien supo ser jugadora del reality show de Telefe y fue ella misma quien dio a conocer la drástica decisión de cerrar definitivamente las puertas de su negocio familiar de indumentaria, Kavré, ubicado en el barrio porteño de Flores.

"Esta es una noticia que no tenía ganas de dar, que la vengo procesando y haciendo el duelo hace mucho tiempo, pero Kavré cierra sus puertas. Nos fundimos", expresó entre lágrimas al describir la difícil situación económica y la abrupta caída en las ventas que golpearon de lleno a su pyme.

Con una visible carga emocional, la diseñadora relató el impacto económico y el desgastante proceso que la llevó, junto a su familia, a bajar la persiana después de diez años de actividad ininterrumpida en el rubro textil: "A mí lo que más me amarga es que nosotros no compramos y vendemos, nosotros somos fabricantes, mi papá es cortador, tenemos la mesa de corte. Bueno, yo soy diseñadora, ustedes me conocen, están mis hermanos metidos acá", comenzó contando.

Y añadió: "Quizás eso es lo que más nos angustia, al ver que no sacamos un peso porque no sacamos un peso, estamos endeudados hasta acá. Y bueno, llegó un punto que dijimos basta, no se puede más", señaló con total dolor y preguntándose "qué va a hacer su papá ahora", dado que este fue su oficio de toda la vida.

Durante la emisión del ciclo conducido por Verónica Lozano, Flor remarcó que el local no representaba solo un proyecto profesional o una marca personal, sino la principal fuente de ingresos para su entorno familiar.

De este modo, la exparticipante de GH confirmó que abrieron una liquidación masiva en el local comercial ubicado sobre la calle Felipe Vallese para poder rematar toda la mercadería acumulada y saldar compromisos pendientes. Cabe señalar que Cabrera ya había manifestado previamente su preocupación por el complejo panorama que atraviesa la industria en el país, haciendo hincapié en la caída del consumo y el aumento de los costos fijos.

Pese al dolor, la influencer agradeció el apoyo incondicional de sus clientes históricos y de sus seguidores, asegurando que buscará la forma de salir adelante: "Seguiremos emprendiendo, no sé en qué ni cómo, pero la vamos a seguir peleando".

El duro relato de Florencia no tardó en replicarse en redes sociales, donde recibió una gran ola de solidaridad por parte del público y de colegas del medio que lamentaron el cierre de la pyme familiar.