Denuncian más de 700 despidos en Flybondi y sueldos adeudados

“La compañía dejó de pagar la cobertura médica, que era parte del beneficio en algunos llamados del retiro. Los compañeros que siguen trabajando tampoco están cobrando los sueldos desde junio y no tienen cobertura médica”, alertó una extrabajadora.

En los últimos días, Flybondi, la reconocida aerolínea low cost del país, se volvió noticia porque se conocieron denuncias sobre el despido de más de 700 trabajadores. Además, aseguran que se adeudan sueldos desde junio y que no se les está pagando la indemnización a los empleados que fueron cesanteados.

En diálogo con Radio Universidad, Carolina, extrabajadora de la firma, denunció: “Somos más de 700 extrabajadores, entre despedidos sin causa y los que firmamos retiro voluntario. Yo firmé el retiro voluntario y se me está adeudando el sueldo de junio, aguinaldo y cuotas del retiro. Y hay compañeros que todavía no percibieron nada, como las liquidaciones finales”.

Además, aseguró que “la compañía dejó de pagar la cobertura médica, que era parte del beneficio en algunos llamados del retiro, tener tres o seis meses de prepaga”. “Los compañeros que siguen trabajando tampoco están cobrando los sueldos desde junio y no tienen cobertura médica”, alertó.

En ese sentido, sostuvo: “La situación es totalmente grave y desesperante porque hay empleados con enfermedades preexistentes y compañeras a punto de maternar. Ante una emergencia, estos trabajadores están desprotegidos”. "Lamentablemente, muchos judicializamos esto. Pero hay un amparo tácito”, consignó.

Embargo a Flybondi

Luego de que se viralizara la problemática, este jueves, la Justicia ordenó el embargo de las cuentas bancarias de Flybondi por 1.500 millones de pesos, debido a las deudas que mantiene con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El número total que reclama ARCA es de 1.444.940.163,41 pesos.

La medida fue dispuesta por los juzgados federales en Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 1, 2 y 3. Esto no implica la suspensión de las operaciones, sino que son cautelares para una ejecución fiscal. El objetivo es asegurar el cobro de los impuestos correspondientes. Por el lado de los trabajadores, la problemática está judicializada.