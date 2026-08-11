Crisis y persecución sindical en Tierra del Fuego: 300 despidos en Mirgor

El Grupo Mirgor no permitió el ingreso de 300 obreros en Río Grande, entre ellos 28 delegados. La UOM local inició un paro por tiempo indeterminado.

A primera hora de este lunes los obreros metalúrgicos de las plantas que el Grupo Mirgor posee en Río Grande se encontraron con que el sistema les rebotaba las tarjetas de ingreso, impidiéndoles acceder a sus puestos. El primer núcleo de trabajadores, aquellos que desarrollan tareas de mantenimiento, ingresan habitualmente a las 5:30 horas, mientras que el personal de producción lo hace a las 6 horas.

La situación se dio tanto en la planta de calle Einstein, como en la planta de calle Islas Malvinas, ambas ubicadas en la localidad fueguina, y afectó a trabajadores de las cuatro razones sociales que integran el grupo: IATEC, FAMAR, Brightstar y la propia Mirgor.

El delegado Gustavo Campias describió el escenario como “una situación horrible” en declaraciones a La 97 Radio Fueguina. Según explicó, además de los 300 trabajadores desvinculados, la medida alcanzó a los representantes gremiales de todas las plantas, que fueron relevados de prestar servicios. “No vimos los telegramas, pero no dejaron pasar a cierta cantidad de compañeros”, señaló. Frente a esta situación, los trabajadores comenzaron con asambleas y protestas en las afueras de las instalaciones.

El delegado sostuvo que todavía desconocen el argumento formal de la empresa para concretar las desvinculaciones, debido a que aún no recibieron los telegramas. Sin embargo, vinculó la decisión con el conflicto que mantienen desde marzo por el pago de un premio que los trabajadores perciben desde hace 15 años y ya consideran parte de sus ingresos habituales. Según detalló, el concepto representaría aproximadamente $2,5 millones para cada operador, y la respuesta de la empresa al reclamo fue plantear una reducción salarial del 30%, avanzar con despidos y rechazar el pedido por el premio.

La situación se enmarca en un conflicto que la UOM Seccional Río Grande viene denunciando desde julio, cuando la empresa desvinculó a 13 trabajadores tras la finalización de la conciliación obligatoria. En esa oportunidad, los delegados ya habían advertido sobre la posibilidad de que la compañía avanzara con hasta 300 desvinculaciones.

Ante la ola de despidos, la UOM Río Grande inició medidas de fuerza y denunció a la empresa ante el Ministerio de Trabajo provincial por su “accionar absolutamente artero, improcedente y no ajustado a derecho”.