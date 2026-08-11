En el Gobierno admiten el desvío de fondos para rutas

El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que parte del dinero recaudado por el Impuesto a los Combustibles es utilizado para sostener el equilibro fiscal y el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli lo cruzó. “No es que no hay plata para las rutas, la plata está y decidieron que las rutas esperen”, apuntó el mandatario.

“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte lo dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, respondió Ravier durante la entrevista para El Diario, de La Pampa.

El exlegislador de La Libertad Avanza por dicha provincia fue interrogado acerca de si los fondos destinados al Sistema Vial Integrado, que surgen de una porción de lo recaudado por el ITC, no estaban siendo aplicados a inversiones en mantenimiento de rutas.

“Yo no diría que nada del dinero de ese impuesto va a mantenimiento de rutas. Hoy las rutas se están manteniendo, yo uso la Ruta 5 y si no hubiera mantenimiento en dos años y medio no estaría como está, estaría peor. Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte lo dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”.

Dicha confesión del vocero viene a confirmar lo que previamente había denunciado el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, luego reconfirmado con la publicación del diario La Nación acerca de que el Estado retiene parte de esos fondos con destino específico “en inversiones financieras de fondos suficientes para mejorar casi dos tercios de las rutas nacionales”.

“Durante dos años y medio, el gobierno de Javier Milei recaudó más de 1,5 billón de pesos en el fideicomiso creado para financiar obras viales, pero sólo aplicó la cuarta parte a ese fin. A fines de mayo pasado mantenía más de $ 1 billón en inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos”, señalaba dicho artículo.