El terreno, ubicado sobre calle Gil Álvarez, estaba ocupado y acumulaba chatarra y residuos. Una cuadrilla municipal retiró dos camiones de elementos y dejó el lugar en condiciones para instalar una base operativa destinada a los choferes del transporte público.

El Municipio recuperó un predio clave para los choferes del transporte

El Municipio de Comodoro Rivadavia recuperó este lunes un predio ubicado sobre calle Gil Álvarez, frente a la Terminal de Ómnibus, donde se proyecta instalar una base operativa para los conductores del servicio de transporte público de pasajeros.

El procedimiento fue realizado por personal de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, junto con la Secretaría de Gobierno, las subsecretarías de Transporte y Vialidad Urbana y efectivos de la Policía del Chubut.

Según explicó el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, la semana pasada se había intentado avanzar con una intervención similar, pero el operativo debió interrumpirse ante la presencia de dos personas que se presentaron como propietarias del inmueble y mantuvieron un intercambio agresivo con los agentes municipales.

Gómez señaló que la mujer que se presentó en el lugar no contaba con documentación que acreditara la propiedad y sostuvo que el inmueble pertenece al Estado Municipal. Ante esa situación, el personal decidió retirarse.

Este lunes, el operativo se retomó con acompañamiento policial. Las cuadrillas municipales trabajaron en la limpieza y desocupación del terreno, que se encontraba ocupado por una persona que residía allí sin documentación que respaldara su permanencia.

Durante la jornada se retiraron dos camiones completos de chatarra y residuos acumulados. Entre los elementos encontrados había chapas, camas viejas, electrodomésticos y otros objetos. El trabajo estuvo a cargo de una cuadrilla integrada por 14 personas.

El predio quedó limpio y con seguridad, mientras que en las próximas horas está prevista la colocación de un tráiler, una casilla y baños químicos para los choferes del transporte público.

“Quedó recuperado este predio que estaba ocupado por elementos de esta persona, lo que significó el traslado de dos camiones completamente llenos y el trabajo arduo de la cuadrilla con 14 personas”, detalló Gómez.

El funcionario también destacó el trabajo realizado por los agentes municipales durante la jornada, marcada por las bajas temperaturas y la cantidad de residuos que debieron retirar manualmente.