Chile tuvo que despejar el lado argentino de Cardenal Samoré

Los pasos fronterizos se encuentran con diversas complicaciones para un cruce normal por las intensas nevadas. Tanto el Pino Hachado como el Cardenal Samoré cierran por su intransitabilidad en ocasiones y, en las últimas horas, se conoció un video que fue publicado por un argentino donde critica la falta de mantenimiento.

Ante los reiterados cierres de Cardenal Samoré, indicados por las autoridades argentinas, maquinarias chilenas ingresaron al país para sumarse a las tareas de despeje de nieve, reveló el medio chileno BioBio.

"La vialidad chilena para que nos limpie el complejo aduanero. No… ¡Esto es una puta vergüenza! Así te lo digo, es la decadencia personificada. O sea, parece que no tuviéramos este país propio. ¿O sea, no puede el intendente de Villa La Angostura mandar, no puede Vialidad Nacional tener las máquinas en condiciones para limpiar el complejo?", lanzó el argentino mientras caminaba por la nieve y mostraba las maquinas.

El video se viralizó en el país vecino. Incluso, según reveló el mismo medio, el delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rehbein, confirmó que una parte importante de las interrupciones registradas en los últimos días respondió a dificultades operativas del complejo argentino.

Incluso, Rehbein explicó que maquinaria de la Dirección Provincial de Vialidad ha debido cruzar la frontera para apoyar el despeje de nieve, permitiendo restablecer las condiciones de tránsito en la ruta internacional.

"Las anomalías que hemos tenido en el último tiempo también se han debido principalmente a la complejidad que ha tenido nuestro país vecino con la operatividad de su complejo, particularmente donde, gracias a Dios, gracias al esfuerzo de la provincia Osorno, vehículos de vialidad de nuestra Dirección Provincial han ido al territorio argentino a colaborar en la limpieza de la nieve", sostuvo.

Aun así, el funcionario chileno sostuvo que esta cooperación binacional no es nueva y que se desarrolla desde hace más de 25 años, aunque aseguró que fue fortalecida a partir de 2018, durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, tras gestiones encabezadas por el entonces intendente Harry Jürgensen.

En otro pasaje, el delegado valoró que las autoridades argentinas hayan reconocido las limitaciones que enfrenta actualmente su complejo fronterizo. "Yo agradezco a la autoridad argentina la sinceridad porque yo entiendo; es muy difícil para una autoridad sincerarse y decirle a la gente 'no podemos'. Pero también a nosotros nos ayuda porque la verdad es que nosotros no estábamos diciendo 'es culpa de los argentinos', pero los mismos argentinos asumieron su responsabilidad, lo cual a nosotros también nos ayuda como autoridad de decir ‘estamos haciendo todo lo que en nuestras manos como gobierno de Chile es posible'", sumó.

"¿Pero qué pasa? Que cuando ya tú terminas de hacer el trámite en nuestra aduana, en el complejo fronterizo, vas al complejo argentino y, efectivamente, ellos no tienen las condiciones", concluyó Rehbein.

Fuente: LMN