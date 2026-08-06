Cómo estará el tiempo este jueves en Comodoro

Este jueves 6 de agosto se presentará con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y sin probabilidades significativas de precipitaciones en Comodoro Rivadavia.

La temperatura mínima será de 1°C durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 9°C por la tarde. Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 7°C.

En cuanto al viento, comenzará leve durante la mañana, con velocidades de entre 7 y 12 km/h del sector noroeste. Por la tarde aumentará a 13 a 22 km/h con dirección oeste y, hacia la noche, volverá a intensificarse desde el noroeste, con velocidades de 32 a 41 km/h.

Las ráfagas también irán en aumento a medida que avance el día: por la tarde podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, mientras que durante la noche se esperan los valores más altos, con ráfagas de hasta 69 km/h.

Pese al incremento del viento hacia el final de la jornada, el pronóstico no prevé lluvias, por lo que se espera un jueves estable y con buenas condiciones para las actividades al aire libre