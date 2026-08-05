Miércoles frío y con cielo parcialmente nublado en Comodoro

Comodoro Rivadavia tendrá este miércoles 5 de agosto una jornada fría, con cielo parcialmente nublado durante todo el día y sin lluvias significativas, de acuerdo con el pronóstico.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 2°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10%. El viento será leve, del oeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde se espera la máxima de la jornada, que alcanzará los 8°C. El cielo continuará parcialmente nublado y no se prevén precipitaciones. El viento del oeste aumentará ligeramente, ubicándose entre los 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta aproximadamente 6°C, nuevamente con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvia. El viento disminuirá y soplará del oeste entre 7 y 12 km/h.

De esta manera, se espera un miércoles estable pero frío en Comodoro, con una amplitud térmica reducida y sin las fuertes ráfagas características de otras jornadas.