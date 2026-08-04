El Roña Castro apuntó contra Wanda Nara por una promesa que le hizo en MasterChef

Jorge “Roña” Castro volvió a la carga contra Wanda Nara y los jurados de MasterChef Celebrity por una promesa que, según el exboxeador, todavía está pendiente: visitar sus comedores en Villa Fiorito y cocinar junto a los voluntarios de su fundación. La denuncia no es nueva, pero Castro la repitió con más detalle en Primicias Ya (América TV), ante Luis Ventura y Marina Calabró, y la frase que usó para resumir la situación fue directa: “Cuando se apagaron las cámaras, se fueron, no quedó ninguno”.

El exboxeador fue el primer eliminado de la última temporada del reality culinario de Telefe, en una gala emitida en octubre de 2025. Esa noche, el exdeportista no logró convencer al jurado —integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular— con su plato de albóndigas, y se despidió del programa ante el aplauso de sus compañeros. Antes de que se apagaran las luces del estudio, fue la propia conductora quien tomó la palabra: “Roña, contás conmigo para lo que necesites y vamos a estar los cuatro ahí en tus comedores”, dijo Nara en el aire. Martitegui también se sumó en ese momento y propuso al resto del jurado acompañar al exboxeador en alguna de sus actividades solidarias.

Meses después, Castro contó que ninguno de esos compromisos se materializó. “No estoy enojado con ella, pero prometieron cosas, que me iban a ayudar al aire, y nunca aparecieron”, dijo el exdeportista. Según relató, intentó comunicarse con Nara por teléfono y por mensajes, pero no obtuvo respuesta. “La llamé, le mandé al teléfono, pero nunca me contestó. Yo no necesito nada de ellos. Me hace sentir mal porque uno se encariñó en el programa”, agregó.

La misma queja la había expresado Castro en una nota con Intrusos, en América TV, y luego en el programa Más que Sinvergüenzas, de El Nueve. En esa oportunidad, la periodista Luciana Elbusto le preguntó si Nara se había ofrecido a ayudarlo, y la respuesta del exboxeador fue lapidaria: “Ella me dijo que sí, que esto y lo otro. Cuando está la luz roja está, todo espectacular. Prometen”. El relato se repitió con los mismos elementos: llamadas sin respuesta, mensajes ignorados y una promesa que quedó en el aire.

El trasfondo de la historia tiene peso propio. Castro sostiene una red de 14 comedores y 9 merenderos en distintos puntos del país, cuatro de gestión propia y diez que abastece con alimentos no perecederos. Según precisó, la cantidad de personas atendidas pasó de 2.100 a 6.400 en dos años, con apoyo de la provincia de Buenos Aires. Fue justamente esa labor la que llevó al jurado a reconocerlo públicamente en su noche de eliminación: “Te conocimos poco, pero sabemos lo mucho que haces en tu vida afuera de acá”, le dijo De Santis al despedirlo.

El malestar de Castro con el programa no se limitó a la promesa incumplida. En la entrevista con Intrusos, el exboxeador cuestionó el trato dentro del reality: “En todo el reality hay favoritismos. Los jurados, una cara de ort… El Tano no, es espectacular, pero los demás ni una sonrisa”. También deslizó que la empresaria tenía influencia sobre quién continuaba en la competencia: “Para mí Wanda elige quién se queda y quién se va”, afirmó, y señaló que la conductora tenía “más feeling” con Maxi López, expareja de Nara, que con el resto de los participantes.

El exboxeador había descartado sumarse al repechaje de la temporada: las jornadas de grabación —que podían extenderse hasta 11 horas— le impedían cumplir con sus otros compromisos. “Hay muchos que no tienen nada que hacer; yo tengo muchos compromisos”, había explicado al salir del programa.