Una participante de Gran Hermano se "atrincheró" y no quiso abandonar la casa

Fue tras la decisión del público. Se trata de la última eliminada de la Generación Dorada del reality que conduce Santiago del Moro. Gran Hermano tuvo que tomar una fuerte medida.

La última gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) terminó en un polémico momento que se viralizó en las redes sociales. El mano a mano más esperado fue entre Steffany "Campanita" Pereira y Solange "Sol" Abraham quien finalmente ganó el duelo telefónico.

Tras el anuncio de Santiago del Moro al confirmar que Campanita quedaba fuera de la casa, la joven oriunda de Paraguay desafió las órdenes del reality durante varios minutos y se negó a abandonar la competencia.

El resultado fue ajustado pero contundente: el 53,30% del público votó para que Campanita abandonara la casa, mientras que Sol recibió el 46,70% restante. Del Moro anunció la eliminación minutos antes de las 23:30. Fue en ese momento cuando comenzó la escena que nadie esperaba y que se extendió durante casi 30 minutos y se convirtió en una de las escenas más icónicas de la televisión argentina y del formato que recorre el mundo.

La participante agarró una cacerola y armó una especie de piquete al grito de "No me quiero ir, Biggie, quiero ver qué pasa". Fue tal su negativa que hasta le propuso al dueño de la casa quedarse como visita. La voz del reality le pidió en reiteradas ocasiones que obedeciera la decisión del público, pero la joven se mantuvo firme, empotrada en el sillón y entre lágrimas, rechazando también los intentos de sus compañeros por convencerla.

Finalmente, Campanita se marchó bajo amenaza ya que El Big le advirtió que de no irse sus compañeros serían sancionados por su decisión. Se despidió entre lágrimas, les deseó fuerzas a sus compañeros y, en medio de un nuevo conteo del reality para que saliera de una vez, lanzó una última frase: “Mi brillo es real y el del resto es sudor”. Había permanecido 76 días en la casa, tras haber ingresado a mitad de la competencia.