Apareció un video que ayuda a esclarecer el crimen de Nahuelmilla

Apareció un video que muestra el incidente entre vecinos. Se entregó el presunto autor y se secuestró el arma utilizada.

La Policía considera prácticamente esclarecido el homicidio ocurrido el domingo en el barrio San Martín, donde José Luis Nahuelmilla, de 39 años, murió tras recibir un disparo durante una discusión entre vecinos. El presunto autor del hecho, Leonel Sotomayor, de 30 años, se presentó de manera espontánea ante los efectivos y quedó detenido.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, explicó que la intervención comenzó luego de un llamado al sistema de emergencias que alertaba sobre una persona herida de arma de fuego en una vivienda sobre Los Plátanos y Los Perales, en la zona alta del barrio San Martín.

Al arribar, los efectivos encontraron a varias personas en estado de alteración. Familiares de la víctima ya la habían trasladado en un vehículo particular hacia el Hospital Regional. Nahuelmilla ingresó de urgencia al quirófano, pero falleció pocos minutos después como consecuencia de la herida de bala.

Mientras personal de la Comisaría Séptima realizaba las primeras diligencias en la escena del crimen, el hermano de la víctima evitó identificar al agresor y se mostró reticente a colaborar con la investigación, situación que obligó a los investigadores a profundizar las tareas de relevamiento en el sector.

Sin embargo, cuando la Policía llevaba adelante la inspección ocular, un hombre identificado como Leonel Sotomayor se presentó voluntariamente y manifestó haber sido quien efectuó el disparo.

Durante las tareas periciales apareció un elemento clave para la investigación. En un patio lindante con la vivienda del acusado, un vecino entregó a los investigadores un revólver calibre 32 que, según explicó, había encontrado dentro de su propiedad, aunque aseguró no haber visto quién lo arrojó. Tenía cartuchos en su interior y será sometida a las pericias balísticas para determinar si fue la utilizada durante el homicidio.

Más tarde hubo un allanamiento en el domicilio del detenido. Allí secuestró una "tumbera", municiones de distintos calibres, prendas de vestir que habría utilizado el sospechoso al momento del hecho y otros elementos de interés para la investigación.

La Policía indicó que la pelea fue escalando en violencia hasta que Sotomayor extrajo un arma y disparó. Mulero señaló que las circunstancias del episodio ya están suficientemente acreditadas y que la investigación permitió individualizar rápidamente al presunto responsable.

Tanto la familia de la víctima como la del imputado son ampliamente conocidas por la fuerza debido a episodios de violencia registrados en el sector ya que ambas mantienen antecedentes de enfrentamientos entre sí, con otros vecinos e incluso con personal policial. Los investigadores presumen que ese contexto conflictivo pudo haber influido en el desenlace fatal, aunque el origen concreto de la discusión continúa siendo materia de investigación.

Otro de los elementos confirmados es que el presunto autor del homicidio se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del hecho. Ese dato forma parte de la causa aunque no modifica su situación procesal.

Con la detención del sospechoso, el secuestro del arma de fuego y el resto de las pruebas recolectadas durante las primeras horas de investigación, la Policía considera que el homicidio –el décimo del año en Comodoro Rivadavia- quedó prácticamente esclarecido y ahora será la Justicia la que avance con la formulación de cargos y la audiencia de control de detención.