Murió un hombre de un disparo en barrio San Martín

Tenía 39 años y otro hombre de 30 años se presentó ante la Policía, confesando el hecho. Es el décimo crimen en Comodoro en lo que va del año.

Un hombre de 39 años fue asesinado este domingo tras recibir un disparo en el pecho durante un episodio ocurrido en el barrio San Martín. La víctima fue trasladada al Hospital Regional, donde falleció mientras era sometida a una intervención quirúrgica.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:55 en Los Plátanos y Los Perales, donde al arribar los efectivos se entrevistaron con el hermano de la víctima, quien indicó que previamente se había producido una pelea, aunque evitó aportar mayores precisiones sobre lo sucedido o identificar a las personas involucradas.

En medio de las primeras actuaciones, un hombre de 30 años salió de una vivienda ubicada sobre calle Los Perales y manifestó de manera espontánea haber efectuado el disparo. Por disposición judicial fue aprehendido y quedó a disposición de la investigación.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron un revólver que fue entregado por el propietario de una vivienda lindante, donde el arma había sido hallada en el patio delantero. El arma será sometida a pericias y la Fiscalía también ordenó practicar un dermotest al detenido para establecer la presencia de residuos de disparo.

En el lugar trabajó personal de Criminalística y de la División Policial de Investigaciones (DPI), mientras se desarrollaban distintas diligencias, entre ellas un allanamiento en el domicilio del sospechoso en busca de otros elementos vinculados a la causa.

A las 15:59, el Hospital Regional confirmó el fallecimiento de la víctima, quien había ingresado con una herida de arma de fuego en el tórax.

La investigación continúa para establecer las circunstancias en las que se produjo el crimen y reconstruir la mecánica del hecho.

EL DECIMO DEL AÑO

El de este domingo es el décimo homicidio en lo que va de 2026 en Comodoro. El primero ocurrió el 14 de enero y tuvo como víctima a Valeria Schwab (38), mientras en febrero se produjeron los de Juan Marcos Elías Levill (29) en las 1008 Viviendas, y el de Wilder Zalazar (40) en Cerro Solo.

El 2 de marzo la víctima fatal fue Bernardino Villarroel (78) en Km 5 y el 6 de abril se produjo el infanticidio de Angel Nicolás López (4). El 22 del mismo mes mataron a tiros en el barrio Pueyrredón a Rodrigo Nieves (25) y Agustina Asencio (24).

El 19 de mayo se produjo el crimen de Mariana Soledad Calfuquir (33), mientras el 7 de junio moría Brian Humberto Silva (28), quien había recibido un impacto de bala en barrio San Cayetano el 26 de abril; es decir que agonizó 42 días en el Hospital Regional.