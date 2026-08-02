La vivienda, ubicada en el barrio Máximo Abásolo, fue consumida por las llamas mientras la propietaria realizaba una denuncia en la Comisaría de la Mujer.

Denunció a su expareja y su casa terminó destruida por un incendio

Una vivienda de la calle Las Frutillas al 4080, en el barrio Máximo Abásolo, fue destruida por un incendio este domingo por la mañana mientras su propietaria se encontraba en la Comisaría de la Mujer radicando una denuncia contra su expareja.

El aviso del siniestro ingresó a las 9:34 y motivó la intervención de personal de la Comisaría Seccional Séptima. En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos, con los móviles 51 y 59, que lograron controlar el fuego luego de que las llamas afectaran gravemente la estructura.

Una vez extinguido el incendio, se confirmó que la vivienda estaba desocupada al momento del hecho.

Durante las actuaciones, la propietaria indicó que su expareja sería el presunto responsable del incendio y vinculó el episodio con la denuncia que estaba realizando de manera simultánea.

La División Policial de Investigaciones lleva adelante las pericias en el lugar para reunir elementos que permitan esclarecer lo ocurrido. En paralelo, se mantiene comunicación con el Ministerio Público Fiscal para avanzar con las diligencias correspondientes y determinar la eventual responsabilidad del sospechoso.