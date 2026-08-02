El hombre llegó por sus propios medios al Hospital y aseguró conocer a quien efectuó el disparo, aunque manifestó que no iniciará acciones penales.

Fue baleado en las 1311, pero se negó a denunciar al agresor

Un hombre de 44 años debió ser asistido durante la noche del sábado en el Hospital Regional tras recibir un disparo en una de sus piernas en el barrio Isidro Quiroga.

El hecho motivó la intervención de efectivos de la Comisaría Seccional Quinta, quienes se hicieron presentes en el centro de salud alrededor de las 20:30 para establecer las circunstancias del episodio.

De acuerdo con el testimonio brindado por la víctima, identificada por las iniciales F. E. C., el ataque ocurrió sobre la calle La Plata al 1474. Durante la entrevista, el hombre afirmó conocer a la persona que le disparó, aunque decidió no revelar su identidad y manifestó expresamente que no tiene intención de radicar una denuncia penal.

El médico que lo asistió informó que el proyectil impactó en la rodilla izquierda sin comprometer estructuras óseas, por lo que la lesión fue calificada como de carácter leve y el paciente se encuentra fuera de peligro.

Como parte de las actuaciones, el personal sanitario entregó a la Policía el pantalón que vestía la víctima y el proyectil extraído durante la atención médica. Ambos elementos quedaron secuestrados para su incorporación a la investigación, mientras el Ministerio Público Fiscal evalúa las medidas a adoptar en el marco de la causa.