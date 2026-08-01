El sospechoso, de 35 años, fue sorprendido dentro de una Renault Duster estacionada.

Intentaba robar el estéreo de una camioneta en el Pietrobelli

Un hombre de 35 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en el barrio Pueyrredón, acusado de intentar sustraer elementos del interior de una camioneta estacionada en la vía pública.

El procedimiento se realizó alrededor de las 4:45 en la intersección de las calles 13 de Diciembre y 12 de Octubre, luego de que una vecina alertara al Centro de Monitoreo sobre la presencia de un individuo que manipulaba una Renault Duster blanca.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Seccional Segunda encontraron al sospechoso en el interior del vehículo. De acuerdo con el parte policial, el hombre estaba desarmando el estéreo al momento de ser sorprendido.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la aprehensión de M.R., de 35 años, quien fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

La Fiscalía de turno intervino en la causa y dispuso que el acusado permaneciera detenido hasta la audiencia de control de detención, cuya fecha y horario serán establecidos por la Oficina Judicial.

En tanto, personal de Policía Científica llevó adelante las pericias correspondientes en el lugar con el objetivo de incorporar pruebas a la investigación por el presunto delito de tentativa de robo.