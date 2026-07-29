Quiso robar una motocicleta en el barrio Abel Amaya

El sospechoso fue sorprendido por la Policía mientras arrastraba el rodado por la avenida Lisandro de la Torre.

Un hombre de 35 años fue detenido este miércoles por la tarde en el barrio Abel Amaya, luego de ser sorprendido cuando presuntamente intentaba sustraer una motocicleta.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:45, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Quinta realizaban un patrullaje preventivo por las avenidas Lisandro de la Torre y Congreso. En ese momento, observaron a un hombre que arrastraba una motocicleta Zanella ZB110 RT.

Detrás del sospechoso se encontraba el propietario del rodado, quien mediante gritos y señas indicó a los policías que el sujeto intentaba llevarse su motocicleta.

Ante esta situación, los uniformados demoraron al individuo y verificaron la documentación del vehículo, constatando que pertenecía al denunciante.

Como resultado del procedimiento, Ramón Ángel D., de 35 años, fue detenido y trasladado a la dependencia policial, donde permanecería alojado hasta la realización de la audiencia de control de detención.