El delito lo frustró personal de la Seccional Segunda durante un patrullaje preventivo.

Intentaba llevarse cinco kilos de alambre de una obra en Alsina y Dorrego

Un hombre fue detenido este sábado por la noche en Comodoro Rivadavia tras ser sorprendido cuando salía de una obra en construcción con cinco kilos de alambre que presuntamente intentaba sustraer.

El procedimiento se registró alrededor de las 20:50 en la intersección de las calles Alsina y Dorrego. En ese momento, efectivos de la Comisaría Seccional Segunda que realizaban un patrullaje preventivo observaron al sospechoso abandonar el predio con el material en sus manos, por lo que procedieron a interceptarlo y demorarlo.

Pocos minutos después se hizo presente el propietario de la obra, quien reconoció el alambre como de su propiedad. Asimismo, verificó que no se habían registrado daños en el sector donde el material se encontraba almacenado.

Tras la intervención policial, la Fiscalía dispuso la recepción de la denuncia penal correspondiente y ordenó la restitución del alambre al damnificado mediante las actuaciones de rigor.

En tanto, la Oficina Judicial resolvió que el aprehendido permanezca detenido hasta la audiencia de control de detención, cuya fecha y horario serán fijados por el Juzgado Penal a cargo del juez Ariel Tedesco.