Alimentos: los lácteos encabezan las subas de julio

Alcanzaron un alza de precios del 4 por ciento durante las últimas cuatro semanas, según relevamientos privados.

Los precios de los alimentos y bebidas retomaron las subas durante la tercera semana de julio, después de no haber registrado variaciones en los siete días anteriores. El incremento semanal fue del 0,3%, según el último relevamiento de la consultora LCG.

El dato volvió a mostrar movimiento en uno de los rubros más sensibles para el bolsillo, aunque se mantuvo lejos del salto del 2,4% observado durante la primera semana del mes. Aquella variación había interrumpido seis semanas consecutivas de relativa estabilidad.

Al considerar las últimas cuatro semanas, los alimentos acumularon un avance promedio del 1,9%, lo que representó una aceleración de 0,6 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior.

La medición de LCG comprende unos 8.000 productos comercializados en cinco grandes cadenas de supermercados y permite anticipar el comportamiento de los alimentos dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Aceites y productos dulces encabezaron los aumentos.

Los aceites presentaron la mayor variación de la semana, con un aumento del 1,9%. El segundo lugar fue ocupado por el segmento compuesto por azúcar, miel, dulces y cacao, cuyos precios avanzaron un 1,7%.

También se destacó el incremento de los condimentos y otros productos alimenticios, que alcanzó el 1,5% semanal. Estas tres categorías explicaron buena parte de la variación registrada por el índice.

Las bebidas e infusiones para consumir en el hogar aumentaron un 0,9%, mientras que las carnes subieron un 0,8% y los productos lácteos y huevos avanzaron un 0,4%.

En cambio, cuatro categorías mostraron reducciones de precios: los productos de panificación, cereales y pastas bajaron un 0,2% y las frutas retrocedieron un 0,3%. Las caídas más pronunciadas se registraron en las comidas listas para llevar, con una merma del 0,9%, y en las verduras, que disminuyeron un 1,4% durante la semana.

LACTEOS A LA SUBA

El panorama cambia al analizar el comportamiento acumulado de las últimas cuatro semanas. En ese período, los productos lácteos y los huevos encabezaron los aumentos, con una variación promedio del 4%.

Detrás se ubicaron las carnes, que acumularon un incremento del 2,8%, y los productos de panificación, cereales y pastas, con una suba del 2,6%.

Las bajas registradas en otras categorías, principalmente frutas y condimentos, permitieron moderar el promedio general de los alimentos, que se ubicó en el 1,9% mensual.

El comportamiento de este rubro será uno de los factores centrales para determinar la inflación de julio. En junio, el IPC general había sido del 1,9%, el nivel más bajo de los últimos 11 meses y el primer registro inferior al 2% desde agosto de 2025.