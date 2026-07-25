Terminó en una celda por dos perfumes

Llevaba en su poder los productos sustraídos de una farmacia del barrio Pueyrredón.

Un hombre de 41 años fue detenido este sábado por la tarde en Comodoro Rivadavia, acusado de haber sustraído dos perfumes de una farmacia ubicada en el barrio Pueyrredón.

El procedimiento se inició alrededor de las 18:30, cuando el Centro de Monitoreo alertó a personal de la Comisaría Seccional Tercera sobre un individuo que, presuntamente, había robado productos de la Farmacia Social, ubicada sobre la avenida Polonia al 500.

De acuerdo con la descripción aportada, el sospechoso vestía un buzo blanco con franjas de colores, pantalón negro y llevaba una bolsa de compras. A partir de esa información, los efectivos realizaron un operativo de búsqueda y lograron localizarlo en la intersección de avenida Portugal y calle Colonos Galeses.

Al momento de la identificación, los policías constataron que el hombre transportaba una bolsa con dos perfumes nuevos, que serían los elementos sustraídos del comercio.

El detenido, identificado por la Policía como Roberto Miguel A., de 41 años, quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y el origen de los productos recuperados.