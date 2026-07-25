Un procedimiento de la Policía Federal incautó marihuana, cocaína y otros elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Le secuestran más de un kilo de droga, pero continúa en libertad

En el marco de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron más de un kilogramo de droga durante un allanamiento realizado en Comodoro Rivadavia.

Según se informó oficialmente, la investigación comenzó en marzo de este año, cuando personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de Comodoro Rivadavia detectó presuntas maniobras de comercialización de estupefacientes en el barrio Máximo Abásolo. A partir de tareas de inteligencia, vigilancia, registros fílmicos y análisis de información, los investigadores lograron identificar al principal sospechoso y establecer el domicilio que presuntamente era utilizado para desarrollar la actividad ilícita.

Con las pruebas reunidas, el Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Federal de Comodoro Rivadavia, a cargo del fiscal Mariano Sánchez y con la intervención de la fiscal auxiliar Analía Serra, solicitó la orden de allanamiento para una vivienda ubicada sobre la calle Timoteo Ortego al 4.000.

Durante el procedimiento, los efectivos federales, con la colaboración del can detector de narcóticos "Tea", secuestraron 1,294 kilogramos de marihuana, 70 dosis de cocaína, 53 municiones calibre .22, 10 municiones calibre 9 milímetros, cuatro picadores de marihuana, tres balanzas de precisión, dos teléfonos celulares, una notebook, dos pendrives, una radio de comunicación HT y documentación considerada de interés para la investigación.

Además, el sospechoso -un hombre argentino de 39 años- fue identificado y notificado de la causa judicial. Tanto los elementos secuestrados, como el imputado, quedaron a disposición de la Justicia Federal en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Drogas N.º 23.737.