Robo de cables en Bella Vista Sur, con 3 detenidos

Cuando los detuvieron, iban con rollos de cable de cobre y una escalera.

Tres jóvenes fueron detenidos este viernes por la tarde en Comodoro Rivadavia, acusados de sustraer cableado instalado en un poste ubicado dentro del predio de una empresa, en el barrio Bella Vista Sur.

El procedimiento se inició alrededor de las 19:40, cuando un testigo se comunicó con la Policía para informar que tres hombres estaban cortando cables en la intersección de las calles Raúl Cercós y Diego Armando Maradona. Además, brindó una descripción de la vestimenta de los sospechosos e indicó que se desplazaban a pie por calle Cercós, en dirección a la Fracción XV, a la altura de la Escombrera Municipal.

Con esos datos, personal de la Unidad Operativa Zona Sur realizó un rastrillaje en el sector y logró localizar a los tres individuos en la esquina de Cercós y calle 3249, en el Parque Industrial.

Durante la identificación, los efectivos constataron que los sospechosos llevaban consigo varios rollos de cable de cobre. Asimismo, a pocos metros del lugar, oculta entre la vegetación, encontraron una escalera que se presume habría sido utilizada para acceder al tendido y concretar el corte del cableado.

Los detenidos fueron identificados como Leonardo Ezequiel S. (27), Miguel Ángel S. (25) y Ángel David A. (20), quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho y el valor de los elementos recuperados.