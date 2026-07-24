Arrestaron en EE.UU. al argentino acusado de torturar, abusar y matar a una modelo

El sospechoso intentó simular un suicidio para ocultar la muerte de la joven nacida en Carmen de Patagones.

Juan Manuel Reverter, el hombre acusado del femicidio de la modelo argentina Agostina Jalabert, asesinada el 18 de febrero de 2023 en la ciudad de Playa del Carmen, México, fue arrestado este jueves en el estado de Oregón, Estados Unidos, tras permanecer más de tres años y medio prófugo de la Justicia.

La Agencia Noticias Argentinas habló con Carolina, la mamá de la víctima, quien confirmó que la detención se realizó este 23 de julio a la mañana, en el condado de Deschutes, y fue llevada a cabo por agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, personal del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional e Interpol Washington.

Según su testimonio, “estuvo tres años y medio prófugo con Alerta Roja de Interpol desde el 23 de diciembre de 2025. Ahora todo se encuentra en manos de la Fiscalía y deben pedir la extradición a México”. Y confesó tener “sensaciones muy encontradas” tras la captura de Reverter, remarcando que “mató de la peor forma” a su hija.

Para cerrar diciendo: “No estoy alegre porque a Agostina no la tengo más. Siento que en parte se hizo justicia porque ya está preso y viene un proceso largo con la prisión preventiva más un juicio. Hay que rearmarse para lo que venga. Con el Alerta Roja tenía un alivio. Sabía que en algún momento iba a caer, aunque no pensé que tan rápido. Estoy en shock, la verdad es esa”.

Agostina Jalabert, de 31 años, oriunda de la ciudad bonaerense de Carmen de Patagones, fue encontrada muerta por su hermana Candela en el departamento que compartía en ese momento con su pareja en el Complejo Paseo del Real, Paseo de Los Olivos, ciudad del Estado de Quintana Roo, México.

La joven estaba sentada en el baño, atada del cuello con un cinturón del toallero de mano. Por ese motivo las autoridades creyeron, en primera instancia, que se trataba de un suicidio; sin embargo, la familia de Jalabert apuntó contra Reverter y los resultados de la autopsia confirmaron sus sospechas.

Según la pericia, la víctima fue quemada, torturada, abusada sexualmente, ahorcada y además recibió golpes en la cabeza. Luego, el sospechoso, nacido en Viedma, provincia de Río Negro, simuló el suicidio y se dio a la fuga.