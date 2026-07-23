Buscó albergue en una iglesia evangélica y terminó preso

El hombre fue sorprendido dentro del templo por el encargado del lugar. Fue en Camarones.

Un hombre fue detenido durante la mañana de este jueves luego de ingresar ilegalmente a la Iglesia Cristiana Evangélica "Templo Santo de Dios", ubicada en Juan Manuel Estrada y Crucero General Belgrano, en la localidad de Camarones.

El procedimiento se inició alrededor de las 8:05, cuando el encargado del templo observó que una de las ventanas del frente estaba cubierta con una frazada, una situación que le resultó llamativa. Ante esa circunstancia, se dirigió a buscar la llave de acceso y regresó acompañado por su esposa para verificar el estado del inmueble.

Al ingresar, ambos descubrieron que había una persona dentro del edificio, por lo que dieron aviso inmediato a la Policía.

Efectivos de la Comisaría Distrito Camarones acudieron al lugar, ingresaron al templo e identificaron al sospechoso, quien previamente había provocado daños en una puerta lateral para acceder al interior del establecimiento sin autorización.

El hombre, identificado como Matías Ezequiel V., fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes por el hecho.