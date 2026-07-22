Cortarán el agua durante 24 horas en las zonas Sur y Central

La interrupción del servicio comenzará a las 0 de este jueves y se extenderá por 24 horas. Las reservas de Puesto La Mata se hallan en un nivel crítico.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este jueves 23 de julio, a partir de las 00:00 y por un lapso de 24 horas, se interrumpirá el suministro de agua potable en las zonas Sur y Central de Comodoro Rivadavia con el objetivo de recuperar las reservas de Puesto La Mata.

La decisión fue adoptada debido a la avería detectada en un tramo del acueducto del '99, situación que provocó que las reservas principales de Puesto La Mata alcancen un nivel crítico de operación, haciendo necesario el corte preventivo del servicio.

Según informó la prestadora, el personal operativo continúa trabajando en el sector de Alma Gaucha para concluir las tareas de reparación. Se estima que los trabajos finalizarán durante la noche de este miércoles, tras lo cual comenzará el proceso de relleno del sistema.

Desde la SCPL explicaron que esta etapa demandará más tiempo del habitual para evitar daños en las instalaciones, ya que las bajas temperaturas obligan a realizar el llenado de manera gradual.

Finalmente, la cooperativa indicó que mantendrá informada a la comunidad sobre la evolución de los trabajos y solicitó a los usuarios hacer un uso racional del agua mientras se normaliza el funcionamiento del sistema.