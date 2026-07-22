Abel Amaya: se inauguró la primera etapa de la ampliación de la red de gas

El acto de inauguración de la ampliación de la red de gas natural se concretó este miércoles, pasado el mediodía, con la presencia del intendente Othar Macharashvili; la subsecretaria de Infraestructura Clarisa Méndez; el presidente de la Asociación Vecinal de barrio Abel Amaya, Roberto García; el gerente de la empresa Camuzzii, Pablo Esponda; miembros del gabinete municipal; y una importante cantidad de vecinos.

La primera etapa de la obra de ampliación de la red de gas natural del barrio Abel Amaya, comprendió las manzanas 29, 30, 31, 32 y 64, llevando el servicio a 60 familias a través del tendido de 850 metros de cañerías. La inversión para la ejecución de esta etapa fue de $161.394.436,37, en el marco de un contrato cuyo monto total asciende a $486.675.075,90.

Al respecto, Macharashvili afirmó que esta obra “fue gestionada por los vecinos y se pudo lograr con el gran trabajo tanto de las áreas técnicas del Municipio, como de la gerencia y los equipos de Camuzzi en Comodoro Rivadavia. Esta empresa no tiene la concesión con la Municipalidad, pero desde hace un tiempo atrás viene trabajando con mucha responsabilidad empresarial y social porque el gas es una necesidad para todos los vecinos, más aún en estas latitudes”.

En ese contexto, sostuvo que la ciudad “no cuenta con todos sus barrios ordenados, pero venimos haciendo esa labor paulatinamente. Esta ampliación es parte de un proyecto rector para ir dotando de instalaciones de gas a muchos otros sectores de Comodoro”, dijo al adelantar que “mediante convenios con Camuzzi, comenzaremos una etapa de obras para que más familias cuenten con gas, tanto con fondos municipales como con aportes de la empresa, para que el servicio llegue en las condiciones correctas”.

“Vamos a ir realizando, paso a paso, todas las mejoras necesarias para que los vecinos puedan vivir mejor. Para ello, debemos seguir trabajando juntos, mirándonos a la cara y comprometiéndonos en la medida que podemos comprometernos”, concluyó el intendente.

“CUMPLIMOS CON LA PALABRA”

Por su parte, Méndez resaltó que “concretar esta obra significa que cumplimos con la palabra empeñada y llegamos con hechos concretos. Esto les da a los vecinos la tranquilidad de que se continuará avanzando, ya hay una directa relación entre lo que se dice y lo que se hace”.

La funcionaria también puso en valor el trabajo del personal técnico del área de Infraestructura y a los empleados de Camuzzi “porque sin ellos tampoco hubiera sido posible que esta obra se lleve adelante”.

Además, agradeció a Roberto García, “quien nos vincula con los vecinos, lo que nos permite avanzar en todos los aspectos que una obra de esta envergadura trae aparejado. Todos aportaron su granito de arena para que esto suceda”.

En tanto, García manifestó que “vamos a seguir apoyando a esta gestión municipal con todo nuestro esfuerzo. Tenemos en marcha un proyecto muy lindo para continuar trabajando todos juntos por el gas para el barrio y dignificar a nuestras familias. Estamos muy agradecidos”.

Por último, la vecina Carolina Arias, una de las impulsoras de la obra, señaló que “ver esta inauguración me pone muy contenta y me llena de orgullo; fue un trabajo muy difícil pero ya logramos que se concrete la primera etapa. Mi deseo es que este barrio cuente con todo lo necesario para que todos podamos vivir mejor”.